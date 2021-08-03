Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Королевская битва: снятый в Киеве клип признали одним из лучших за всю историю

Королевская битва: снятый в Киеве клип признали одним из лучших за всю историю

Американский журнал Rolling Stone составил рейтинг Топ-100 величайших музыкальных клипов всех времен. На 20 месте расположился ролик DJ Shadow и дуэта Run the Jewels на песню Nobody Speak, который снимали в Киеве в 2016 году.

Клип, в производстве которого была задействована украинская продакшн-студия Radioaktive Film, обошел таких артистов, как Jay-Z, U2, Yeah Yeah Yeahs, 2Pac, Lady Gaga, Britney Spears и других.

Снимали клип в Украинском доме на Европейской площади. Режиссером ролика выступил Сэм Пиллинг.

DJ Shadow говорил, что они хотели сделать позитивное и жизнеутверждающее видео в лучшие годы политиков на выборах, но вышла королевская битва.

Первенство в рейтинге забрала исполнительница Beyoncé с треком Formation.

Radioaktive Film основали Дарко Скульский и Роман Киндрачук в 1998 году. С тех пор Radioaktive успела посотрудничать с рядом мировых брендов — Apple, Hennessy, Renault, Universal, Lenovo, Audi. Также компания участвовала в работе над клипами Coldplay, Twenty One Pilots, Hurts, Foals.

Читайте
Украинка сняла клип для Cardi B: смотрите Wild Side прямо сейчас

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка