Михаил Поплавский — Батько: премьеру клипа смотреть онлайн

Поющий ректор представил новое мощное видео на песню Батько.

После экранизации гастрономического блока песен Український борщ, Сало, Українські вареники Михаил Поплавский приступил к лирическому, семейному блоку.

Вслед за трогательным видео Сину мій он представил мощный клип на песню Батько, посвятив его своему отцу и всем родителям Украины.

Михаил Михайлович гордится своим отцом, простым сельским тружеником, и эмоционально поет о личных переживаниях, о том, чему учил его родной человек: быть достойным человеком, мужественным, сильным, правдиво жить, любить людей и родную землю.

— Песня Батько — о вечных человеческих ценностях, родительской любови, мудрости, поддержке и вере. Родители дают жизнь, учат человечности, доброте, милосердию и любви к родине. Закаляют дух и вселяют веру в себя. Родители — это святые люди для каждого из нас. Любите их и цените, пока они есть, — сказал Поплавский перед премьерой.

Поющий ректор говорит, что в этой работе они с режиссером Еленой Винярской хотели передать немногословную, но очень сильную отцовскую любовь, ее мощную энергетику и связь с сыном.

Для этого выбрали лаконичные формы подачи, тонкую символику и приправили эмоциями, которые не оставили первых зрителей равнодушными.

Сняли работу всего за четыре часа на студии One Location, где с помощью современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики создали уникальную картинку.

Неспроста в клипе появились лошади. Поплавский рассказывал, что полюбил этих животных с раннего детства. Эта страсть передалась ему от отца, который работал ездовым.

В клипе лошади символизируют динамическую силу, мудрость, скорость мысли и течение времени. Традиционный балет, который можно увидеть в разных клипах Поплавского, заменил элегантный мужской хор: 20 красавцев-студентов КНУКиИ в стильных смокингах от Ив Сен-Лоран выполнили многоголосую оду отцу, создав эффект церковного пения.

Отец Михаила Поплавского также присутствует в клипе. Он наблюдает за тем, что происходит на фото в 3D-обработке и будто благословляет своего сына на добрый путь.

— Для меня эта работа особенная. Родительская любовь уникальна. В ней мало слов, но так много сил, — говорит Елена Винярская.

Михаил Поплавский уверен, что с помощью смелых, неординарных и современных решений и внедрения мировых технологий удастся завоевать внимание молодого поколения, погрузить его в украинскую культуру и заставить задуматься о своих корнях.

— С поколением, которое выросло в цифровую эпоху, нужно говорить на его языке. Быть современным, разбираться в трендах и жить на одной волне. Киножанры, мастерски воплощенные режиссером в VR-клипе, доступно и понятно для молодежи говорят о вечных ценностях, — отметил Михаил Поплавский.

С этим согласились и первые зрители клипа, среди которых были композитор песни Батько Николо Петраш, поэтесса Наталья Багмут, которая специально приехала из США, певица Мята, народная артистка Украины Алла Попова, народный артист Украины Павел Зибров, президент Виктор Ющенко.

— В этой песне звучит ответ на вопрос Кто мы? Это борьба за культуру. Если мы сохраним культуру, мы сохраним государство. Если ты работаешь на украинскую культуру, ты работаешь на нашу еще молодую украинскую независимость. Михаил Поплавский своими песнями, различными, каждый день работает на нашу страну, ее культуру и силу нации, — отметил Виктор Андреевич.

Останавливаться Михаил Поплавский не собирается. Он уже готовится к съемкам нового клипа из семейного цикла и вскоре обещает представить видео, посвященное матерям.

— Я каждый день, каждым своим действием буду бороться за украинскую культуру, популяризировать наши традиции, наши песни и доносить это молодому поколению, — заверил Поплавский.

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Фото: Михаил Поплавский