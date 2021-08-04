Лидер группы ТИК Виктор Бронюк дал откровенное интервью Утру в большом городе. В рамках рубрики 33 за 3 певец рассказал, почему отказался баллотироваться в Верховную Раду, когда в последний раз плакал и задумывался ли об эмиграции.

Ведущая Александра Кучеренко поинтересовалась состоянием музыканта во время написания песен.

— Я создаю песни в трезвом и культурном состоянии, — ответил Бронюк.

По словам певца, именно песня Олені помогла группе ТИК стать популярной, а во времена президентства Януковича песню Люби ти Україну запрещалось выполнять на Востоке Украины.

Еще до начала музыкальной карьеры Бронюк попал в Винницкий городской совет. Его лично приглашал Владимир Гройсман. Он также похвастался почетным званием гражданина Винницы за активную деятельность и управление благотворительной организацией.

Но политика не заинтересовала музыканта — ранее он отказался от предложения баллотироваться в Верховную Раду.

— Политика давно стала шоу-бизнесом, а шоу-бизнес — политикой. Сейчас их очень трудно различить, — добавил Бронюк.

Он признался, что в последний раз плакал после просмотра слезливого фильма во время карантина.

В случае эмиграции исполнитель предпочтет Канаду и Болгарию.

Свой голос музыкант оценил на пятерку из десяти, а типичного слушателя его песен он представляет успешным, умным и красивым.

Бронюк также назвал три первых пункта в его райдере: