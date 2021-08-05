24 августа на НСК Олимпийский пройдет грандиозный концерт по случаю 30-летия независимости Украины.

В интервью КП режиссер праздничного шоу Катя Царик рассказала, что мероприятие будет длиться три часа, а 98% песен будут украиноязычными. Лишь несколько треков будут звучать на других языках.

Концерт будет построен как одно полотно: без ведущих, перерывов и конферанса.

А каждая песня будет плавно перетекать в следующую композицию.

Кроме этого, зрители трижды смогут увидеть дрон-шоу во время песенных номеров.

— Мы хотим уйти от устаревших форм проведения концертов, сделать его более технологичным и театральным в хорошем смысле. Мы рискнули и, надеюсь, у нас все получится. Конечно, нам до уровня Кореи еще далеко, однако специально ко Дню Независимости разрабатывается программа, и мы трижды увидим дрон-шоу во время песенных номеров. Над Олимпийским будет свой световой танец, — добавила Катя.

Артисты будут выступать на сцене совершенно бесплатно. Таким образом все исполнители и люди, которые придут на концерт, смогут принять участие в благотворительности.

Полученные деньги переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука. Билеты на концерт стоят от 200 до 2 700 грн.

Ранее организаторы обнародовали список артистов, которые примут участие в мероприятии. Среди них София Ротару, Потап, Олег Винник, Ирина Билык, Тина Кароль, Оля Полякова, Go-A и другие.

Однако организация концерта ко Дню Независимости Украины не прошла без скандала. Недавно группа Green Grey пожаловалась на исключение из списка артистов.

По мнению музыкантов, причиной такого решения стал русскоязычный репертуар коллектива.

Но организаторы объяснили, что Green Grey не будет участвовать в концерте из-за некорректных высказываний по поводу закона о государственном языке.