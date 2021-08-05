Концерт украинской группы Green Grey на крыше ЦУМа, который должен был состояться 24 августа, отменили.

Организаторы отказались предоставлять в аренду локацию после скандала вокруг группы и концерта к 30-летию независимости Украины.

— Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, которая сложилась вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие ни на одной из локаций, которые мы арендуем, — объяснили организаторы.

В комментариях пользователи сети благодарят команду Svitlo Concert за четкую гражданскую позицию. Участники группы пока не прокомментировали эту ситуацию.

В то же время на сайтах по продаже билетов приостановлена продажа билетов или вообще отменено событие.

Концерт группы Green Grey на крыше ЦУМ в День Независимости отменили / 2 фотографии

Музыкальный коллектив Green Grey создали в 1993 году. Он стал известным благодаря песням Под дождем, Мазафака, Эмигрант и Стереосистема.

Также Green Grey стал первым украинским коллективом, который дважды участвовал на церемонии награждения MTV Europe Music Awards в Лондоне (1996) и Берлине (2009).

В июле стало известно, что группу Green Grey исключили из концерта к 30-летию со Дня Независимости Украины, который состоится на НСК Олимпийский.

Причиной стали некорректные высказывания представителей группы по поводу закона о государственном языке.

После такого решения организаторов, Green Grey решили таки выступить 24 августа, правда на крыше киевского ЦУМа. Цена билетов стартовала от 650 грн.

Фото: Green Grey