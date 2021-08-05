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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Концерт группы Green Grey на крыше ЦУМ в День Независимости отменили

гурт грін грей

Концерт украинской группы Green Grey на крыше ЦУМа, который должен был состояться 24 августа, отменили.

Организаторы отказались предоставлять в аренду локацию после скандала вокруг группы и концерта к 30-летию независимости Украины.

— Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, которая сложилась вокруг группы за последние несколько месяцев.

Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие ни на одной из локаций, которые мы арендуем, — объяснили организаторы.

В комментариях пользователи сети благодарят команду Svitlo Concert за четкую гражданскую позицию. Участники группы пока не прокомментировали эту ситуацию.

В то же время на сайтах по продаже билетов приостановлена продажа билетов или вообще отменено событие.

концерт грін грей
концерт грін грей
концерт грін грей
концерт грін грей
Концерт группы Green Grey на крыше ЦУМ в День Независимости отменили / 2 фотографии

Музыкальный коллектив Green Grey создали в 1993 году. Он стал известным благодаря песням Под дождем, Мазафака, Эмигрант и Стереосистема.

Также Green Grey стал первым украинским коллективом, который дважды участвовал на церемонии награждения MTV Europe Music Awards в Лондоне (1996) и Берлине (2009).

В июле стало известно, что группу Green Grey исключили из концерта к 30-летию со Дня Независимости Украины, который состоится на НСК Олимпийский.

Причиной стали некорректные высказывания представителей группы по поводу закона о государственном языке.

После такого решения организаторов, Green Grey решили таки выступить 24 августа, правда на крыше киевского ЦУМа. Цена билетов стартовала от 650 грн.

Фото: Green Grey

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