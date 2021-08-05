Украинский певец и ведущий Владимир Дантес презентовал mood-видео на песню Девочка. Он посвятил его десятилетней годовщине знакомства со своей супругой, исполнительницей Надей Дорофеевой.

Видеоролик состоит из архивных кадров и видео влюбленных, которые были сделаны на телефон, начиная с первых лет их знакомства и заканчивая сегодняшним днем.

В видео можно увидеть, как Владимир сделал предложение Наде, отрывок их свадьбы, путешествия и просто моменты из жизни, которые ранее не были опубликованы.

По словам Дантеса, когда-то он написал трек, в который не верил. Им оказалась песня Девочка.

Предложение и тайные свидания: Дантес показал архивные кадры с Дорофеевой / 6 фотографий

— В этой песне те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на Надю. Все как тогда, когда мы были моложе, и вся эта история про то, что любовь живет три года — это полная чепуха. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его, — признался Владимир.

Также певец рассказал о курьезе, который случился с ними 10 лет назад.

— 10 лет назад, когда мы еще скрывали отношения, произошел один случай — нас снял папарацци, Надя заметила это и я выкупил карту за $100. Где-то 5-6 лет назад мы потеряли ее. Когда готовил это видео и искал архивный материал, среди многих флешек и карт памяти оказалась она, — поделился Дантес.

Супруги познакомились в 2011 году в поезде. Тогда оба ехали на музыкальный фестиваль, что проходил в Крыму.