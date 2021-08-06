Канадский певец The Weeknd презентовал клип на песню Take My Breath.
Это первый сингл с будущего пятого альбома артиста, название которого он держит в тайне.
Главной идеей видео является предупреждение об эпилепсии. Режиссером ролика выступил Майкл Лембек.
В начале клипа The Weeknd выходит на улицу на рассвете, затем идет по коридору и оказывается в ночном клубе.
Среди толпы людей его находит девушка с длинными косами, и они начинают танцевать.
Чтобы по-настоящему оторваться на вечеринке, все вдыхают непонятный газ из баллонов, а датчики уровня опасности зашкаливают.
Позже в артиста перехватывает дыхание, а косы девушки начинают его душить.
По данным Variety, клип на трек Take My Breath хотели показать в кинотеатрах перед лентой Отряд самоубийц.
Но в последний момент отказались от этой идеи из-за интенсивных мерцаний стробоскопа.
Ранее стало известно, что The Weeknd примет участие в создании сериала Идол для HBO о секретном культе.
В проекте артист появится в роли главного героя, а также он будет работать над созданием сценария для фильма.
Сюжет сериала Идол посвящен эксцентричной поп-исполнительнице, которая заводит бурный роман с владельцем одного из клубов Лос-Анджелеса.