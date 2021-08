Начиная с 2003 года Украина стабильно участвует в международном песенном конкурсе Евровидение. Исключением стали лишь три года — 2015, 2019 и 2020.

За все годы участия в Евровидении у Украины было немало побед — представители нашей страны всегда проходили в финал конкурса и занимали далеко не последние, а то и первые места. Кроме того, победа — не значит золото, ведь было много других событий, которыми запомнилась Украина на песенном конкурсе.

За участием в конкурсе стоит тяжелая работа больших команд, которые продумывают все — от костюма до яркого шоу. Факты ICTV решили вспомнить знаковые выступления Украины на Евровидении.

2003 год

В 2003 году Украина дебютировала на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Риге (Латвия). Тогда нашу страну представлял Александр Пономарев с песней Hasta la Vista, baby, что в переводе — прощай, детка.

Несмотря на то, что представитель Украины получил 30 баллов и занял 14-е место — это наш дебют, после которого мы начали участвовать в международном конкурсе ежегодно.

2004 год

Уже во второй год своего участия в конкурсе Украина заняла первое место. Тогда представителем нашей страны стала певица Руслана с песней Wild Dances, что в переводе — дикие танцы.

Уже с первых аккордов Руслане удалось покорить публику, а ее дикие танцы и эффектную постановку вспоминают по сей день.

Исполнительница набрала 280 баллов, благодаря чему стала абсолютным триумфатором конкурса на то время.

Кроме того, она получила премию Марселя Безансона в категории Лучший исполнитель. А в 2006 году ее конкурсный сингл немецкое телевидение признало лучшей песней Евровидения.

В 2005 году на правах победителя прошлого года Руслана открывала песенный конкурс, а также стала приглашенным гостем.

2005 год

В 2005 году Евровидение проходило в Киеве. Тогда Украину представляла группа Гринджолы со своим хитом Разом нас багато.

Несмотря на то, что группа набрала всего 30 баллов и заняла 19-е место, она вышла на сцену с песней на украинском языке, которая была своеобразным гимном Оранжевой революции. Не все украинцы одобрили выбор представителя, но многим понравилась патриотическая составляющая этого выступления.

2006 год

В Афинах (Греция) на Евровидении 2006 Украину представляла Тина Кароль. Несмотря на довольно неприметную постановку, исполнительница взяла вокалом.

Артистка исполнила танцевальную песню Show Me Your Love, что в переводе — покажи мне свою любовь. И получила 14 баллов, заняв седьмое место.

Тогда иноСМИ писали, что это было лучшее выступление Украины после победы Русланы в 2004 году, а Тину Кароль называли еще одной жемчужиной от нашей страны на конкурсе.

2007 год

На Евровидении 2007 в Хельсинки (Финляндия) Украину представляла Верка Сердючка, которая покорила публику своим образом.

Тогда Сердючка исполнила песню Dancing Lasha Tumbai и заняла второе место, набрав 235 баллов.

Трек покорил чарты многих стран — Финляндии, Франции, Швеции, Бельгии.

Кроме того, Сердючка получила премию Барбары Декс за самый нелепый образ.

Несмотря на искусственно раздутый Россией скандал вокруг текста песни, а именно — строчку I want you see — Lasha Tumbai интерпретировали как I want you see — Russia goodbye, участие в Евровидении Верке принесло немалый успех.

Звезде предложили роль в Голливуде. Сердючка сыграла в экшн-комедии Шпион вместе с мировыми актерами — Джейсоном Стэтхемом, Джудом Лоу и Мелиссой Маккарти.

Верка настолько понравилась европейской публике, что в 2019 году ее пригласили выступить на Евровидении в Тель-Авиве в качестве гостя.

2008 год

В следующем году Украина также заняла второе место. Тогда нашу страну в Белграде представляла Ани Лорак с песней Shady Lady, что в переводе — загадочная леди.

Исполнительница набрала 230 баллов.

Стоит отметить, что певице сразу прогнозировали попадание в топ-5, поскольку ее композицию и вокал считали очень сильными.

Кроме того, более 30 недель конкурсный сингл Ани Лорак держался на первом месте в официальном украинском чарте.

2009 год

На Евровидение 2009 в Москву от нашей страны поехала Светлана Лобода. Тогда представительница Украины еще до своего выступления удивила публику — появилась в бинтах и с ссадинами на теле, чтобы привлечь внимание к социальной акции Скажи стоп насилию в семье.

Светлана выступила на конкурсной сцене с песней Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl). Яркий номер, спецэффекты, сложные танцевальные движения артистки и даже игра на барабанах, украшенных флагами Украины, не принесли победу. Лобода получила лишь 76 баллов, заняв 12-е место.

Однако певица получила признание зарубежных слушателей, которым понравился конкурсный трек. Он попал в чарты Греции, Швеции, Великобритании и, соответственно, Украины.

2010 год

Alyosha представляла Украину на Евровидении 2010 в Осло (Норвегия) с песней Sweet Dream.

В конкурсном выступлении Alyosha пыталась привлечь внимание зрителей к экологическим проблемам и ей это удалось. Исполнительница заняла 10-е место, получив 108 баллов.

2011 год

В Дюссельдорфе (Германия) на Евровидении 2011 Украину представляла Мика Ньютон. Певица исполнила трогательную песню Angel.

Номер нашей страны в тот год был необычным. Не было никаких ярких постановок, взрывных спецэффектов и балета. На сцене вместе с Микой предстала художница Ксения Симонова, которая во время выступления создавала трогательную историю с помощью песка. Все это транслировалось на большом экране.

Мика Ньютон вошла в топ-5, получив 159 баллов и заняв четвертое место на песенном конкурсе.

Стоит отметить, что после Евровидения певица получила предложение работать с американской компанией JK-music group.

2012 год

В 2012 году в Баку (Азербайджан) Украину представляла Гайтана. Певица исполнила песню Be My Guest и заняла 15-е место, набрав 65 баллов.

После песенного конкурса трек Гайтаны крутили на некоторых зарубежных радиостанциях, в частности, в Германии. Также иноСМИ писали, что Украина представила на конкурсной сцене единую национальную идентичность мировой аудитории.

2013 год

На Евровидении 2013 в Мальме (Швеция) Злате Огневич удалось завоевать бронзу — третье место. Певица исполнила на конкурсной сцене песню Gravity, за которую получила 214 баллов.

Постановка ее номера и сильные вокальные данные не оставили равнодушным никого.

Песня Златы попала в чарты Украины, Великобритании, Нидерландов и Бельгии.

2014 год

Право представлять нашу страну на Евровидении в Копенгагене (Дания) досталось Марии Яремчук.

Тогда певица исполнила зажигательный трек Tick-Tock. Мария покорила своей харизмой и сильным вокалом. Исполнительница заняла шестое место, получив 113 баллов.

Кроме того, композиция представителя нашей страны попала в музыкальные чарты Великобритании.

2016 год

Джамала стала второй представительницей Украины, которая заняла первое место. На Евровидении 2016 в Стокгольме (Швеция) певица исполнила композицию 1944, посвященную трагическим событиям, связанным с депортацией крымских татар.

Благодаря проникновенному выступлению и исполнению сложных вокальных партий Джамала установила абсолютный рекорд Евровидения по количеству полученных баллов — 534.

Стоит отметить, что трек 1944 первым на песенном конкурсе содержал текст на крымскотатарском языке.

Артистку наградили премией Eurostory Awards 2016 за лучшую строку в конкурсной песне. Также она получила премию Marcel Bezencon Award в номинации Художественный приз.

В 2020 году Джамалу пригласили сниматься в фильме Netflix о Евровидении вместе с Уиллом Ферреллом, Пирсом Броснаном и Деми Ловато.

2017 год

Евровидение в 2017 году проходило в Киеве, тогда нашу страну представляла группа O.Torvald.

Музыкальный коллектив вышел на сцену с песней Time, однако несмотря на эффектное выступление, ребята набрали всего 36 баллов, заняв 24-е место.

Несмотря на низкий результат наших представителей, всю Европу покорило выступление украинской группы Onuka, которая стала приглашенным гостем.

Их шоу с оркестром народных инструментов Наони, необычная музыка и вокал солистки поразили фанатов Евровидения.

Не только пользователи сети оставляли свою реакцию, но и зарубежные издательства, отметив, что Onuka превзошла всех участников конкурса того года.

А их последний на то время альбом попал в чарты iTunes нескольких стран — Великобритания, Швейцария, Франция, Германия.

2018 год

В Лиссабоне (Португалия) на песенном конкурсе Melovin представил композицию Under the Ladder.

Исполнитель занял 17-е место, получив 130 баллов. Зрителям выступление артиста больше пришлось по душе, нежели судьям, они отдали ему 119 баллов.

Стоит отметить, тогда иноСМИ писали, что пламенное выступление Melovin стало хитом второго полуфинала Евровидения.

2021 год

Феерическое возвращение Украины на Евровидение. В 2021 году оно проходило в Роттердаме (Нидерланды). Представителем нашей страны стала группа Go-A с песней Шум.

Музыкальный коллектив занял пятое место на конкурсе, и второе в зрительском голосовании, получив 267 баллов.

Необычная музыка, вокал, яркая постановка и отголоски украинского фольклора — все это не оставило равнодушным никого. В мире фанатели от конкурсной композиции Шум, снимая на нее видео в TikTok.

Кроме того, никого из участников не встречали на конкурсной сцене так, как встретили Go-A. В зале танцевали все — и даже журналисты, находившиеся на Евровидении, вскакивали со своих рабочих мест. А победитель песенного конкурса 2021 года — итальянская группа Maneskin назвала Украину своим фаворитом.

Песня Шум вошла в список лучших мировых хитов iTunes, стала первой украиноязычной композицией, которая попала в чарт Billboard, а также в рейтинг топ-50 песен в США.