Снятый в Киеве клип признали одним из лучших в мире

Американский диджей и продюсер Joshua Paul Davis, более известный как DJ Shadow, и хип-хоп дуэт Run the Jewels снимали клип на песню Nobody Speak в столице Украины.

Клип с участием английской певицы албанского происхождения Риты Оры пересек отметку в 46 млн просмотров пользователей на видеохостинге YouTube.

Над проектом работали американские и украинские специалисты, среди которых кинопроизводитель Radioaktive Film. Компания работает в Украине, Польше и Грузии.

Работа вошла в список сотни лучших клипов в мире. Проект занял 20-ю строчку в топ-рейтинге клипов по версии американского издания Rolling Stone.

Клип DJ Shadow — Nobody Speak feat. Run The Jewels выпустили в 2016 году. Работу снимали в Украинском доме, расположенном в Киеве.

Стоит отметить, что киноведы фантастически поработали над проектом. Видеомонтажеры использовали в клипе эффект Slow-mo (замедленного движения), который создал особую атмосферу.

В 2019 году свой проект в Киеве снимал британский рэпер Stormzy, а в 2018 году в столице над клипом работала американская поп-певица Майли Сайрус.