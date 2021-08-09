Украинская певица, автор хитов и ведущая бэкстейдж-шоу Україна має талант на СТБ Jerry Heil в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV назвала свой топ песен независимой Украины.

Первым в списке Jerry Heil оказался трек Кружит — Дмитрия Монатика.

Вторым треком певица назвала свой — Охрана, отмєна.

— Первое время мне было странно, что это мой продукт. Потом я свыклась с мыслью и приняла это, — сказала исполнительница.

Также Jerry Heil нравятся песни Wellboy — Гуси, Alina Pash — Bitanga.

Кроме того, певица посоветовала послушать таких исполнителей как Kalush и Krechet.

Также Jerry Heil призналась, что в будущем ее поклонников ждет дуэт, однако имя исполнителя она раскрывать пока не стала.

Кроме того, Jerry Heil рекомендует слушать все, что связано с американским певцом Чарли Путом, поскольку считает его чрезвычайно одаренным музыкантом.

— Я бы очень хотела спеть дуэтом с Чарли Путом. Но изначально с ним нужно познакомиться. Иногда мне кажется, что это главная цель переезда в Америку, — шутит артистка.

Ранее Jerry Heil объяснила, почему переезжает в США. Исполнительница призналась, что ее мечта — карьера композитора. Переезд в Америку и обучение в Berklee College of Music может помочь ей в этом.

Исполнительница отметила, что хочет получить опыт, чтобы потом сделать вклад в украинскую культуру. Кроме того, образование в Украине Jerry Heil перестало интересовать.

Фото: Jerry Heil