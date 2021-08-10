Девочка выросла: Jerry Heil удивила снимком в фате

Молодая артистка Jerry Heil опубликовала фото в фате и купальнике, заинтриговав поклонников, которые теперь гадают: дело идет к свадьбе или снова хайп.
Певица ранее заявляла, что у нее парня. Jerry Heil показала снимок на, котором позирует в белом купальнике и фате. Локацией для фотосессии выступил бассейн.
— Я сказала тук. Наша девочка выросла. Фото с репетиционного празднования. 12-го приглашаю разделить этот день со мной, — написала артистка.
Возможно, это было промо нового сингла от Jerry Heil.
Более того, певица уже признавалась, что никогда не имела интимных отношений с представителями противоположного пола.
Что пишут пользователи в комментариях:
- Песня?
- Сначала не понял, а потом как понял!
- Не верю.
- Прогрев перед песней?
- А может это что-то ко дню независимости и Украины?
- Думаю, прогрев. Недоговорки чтобы люди себе додумали, а на самом деле может песня.
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