Девочка выросла: Jerry Heil удивила снимком в фате

Молодая артистка Jerry Heil опубликовала фото в фате и купальнике, заинтриговав поклонников, которые теперь гадают: дело идет к свадьбе или снова хайп.

Певица ранее заявляла, что у нее парня. Jerry Heil показала снимок на, котором позирует в белом купальнике и фате. Локацией для фотосессии выступил бассейн.

— Я сказала тук. Наша девочка выросла. Фото с репетиционного празднования. 12-го приглашаю разделить этот день со мной, — написала артистка.

Возможно, это было промо нового сингла от Jerry Heil.

Более того, певица уже признавалась, что никогда не имела интимных отношений с представителями противоположного пола.

Что пишут пользователи в комментариях:

Песня?

Сначала не понял, а потом как понял!

Не верю.

Прогрев перед песней?

А может это что-то ко дню независимости и Украины?

Думаю, прогрев. Недоговорки чтобы люди себе додумали, а на самом деле может песня.

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