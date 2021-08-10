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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Девочка выросла: Jerry Heil удивила снимком в фате

Джери Хейл

Молодая артистка Jerry Heil опубликовала фото в фате и купальнике, заинтриговав поклонников, которые теперь гадают: дело идет к свадьбе или снова хайп.

Певица ранее заявляла, что у нее парня. Jerry Heil показала снимок на, котором позирует в белом купальнике и фате. Локацией для фотосессии выступил бассейн.

— Я сказала тук. Наша девочка выросла. Фото с репетиционного празднования. 12-го приглашаю разделить этот день со мной, — написала артистка.

Возможно, это было промо нового сингла от Jerry Heil.

Более того, певица уже признавалась, что никогда не имела интимных отношений с представителями противоположного пола.

Что пишут пользователи в комментариях:

  • Песня?
  • Сначала не понял, а потом как понял!
  • Не верю.
  • Прогрев перед песней?
  • А может это что-то ко дню независимости и Украины?
  • Думаю, прогрев. Недоговорки чтобы люди себе додумали, а на самом деле может песня.

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