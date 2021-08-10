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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Ответственность на организаторах: Alyona Alyona о дрифте на Софийской площади

Ответственность на организаторах: Alyona Alyona о дрифте на Софийской площади

Популярная украинская исполнительница Alyona Alyona прокомментировала дрифт на Софийской площади, в котором приняла участие, как лидер мнения.

По словам артистки, организаторы заверили ее, что у них есть все нужные разрешения.

— Меня заверили, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, — заявила Alyona Alyona.

Съемки ролика проходили в рамках промо компании RedBull ко Дню независимости Украины в коллаборации с известным гонщиком Конором Шанаганом.

Также Alyona Alyona отметила, что она и ее команда не несет ответственности за последствия такой съемки, ведь организацией занимались другие люди.

Дрифт на Софийской площади

В Киеве на Софийской площади два автомобиля устроили дрифт. Они резво ездили вокруг памятника Хмельницкому. Авто Red Bull, скорее всего, принимали участие в неком промо. Также там была замечена популярная исполнительница Alyona Alyona.

В КГГА заявили, что они не давали разрешения на съемку. В полиции открыли уголовное производство.

На Софийской площади уже полдня пытаются очистить покрытие от следов резины, но пока безуспешно.

Власти в порыве решили закрыть площадь абсолютно для всех авто, установив болларды. При чем установкой начали заниматься спустя буквально несколько часов после инцидента.

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