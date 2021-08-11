Черноморские Игры 2021: кто станет гостем фестиваля

В городе Скадовск Херсонской области с 20 по 22 августа пройдет Всеукраинский благотворительный детский фестиваль Черноморские игры. Мероприятие проводится уже 18 раз.

В 2021 году фестиваль посвящен 30-летию независимости Украины.

Детей, которые стали участниками фестиваля, приедут поддержать известные украинские звезды. В частности те, которые в свое время начинали творческий путь на Черноморских играх. Речь идет о Насте Каменских (гран-при Черноморских игр 2004), Dorofeeva (первое место Черноморских игр 2004), Тине Кароль (лауреат Черноморских игр 1999), Tayanna (третье место Черноморских игр 2000), Мята (конкурсантка Черноморских игр 1997), Marietta (первое место Черноморских игр 2003), Валерии Фурман (гран-при Черноморских игр 2019), Tarabarova, Александре Пономареве, Monatik, Максе Барских, Анне Тринчер, Dantes, Nikita Lomakin, Оле Цибульской, Артеме Пивоварове, группах Без Обмежень, Антитіла и Go-A .

В Черноморских играх принимают участие дети в возрасте от 6 до 16 лет. Впервые на участие в конкурсе поступило более 2 тыс. заявок абсолютно со всех областей Украины, в том числе временно оккупированных. Заявки принимались в течение двух лет, поскольку в 2020-м фестиваль пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. После отборочных туров в финальную часть прошли 50 исполнителей и вокальных групп, которые будут представлять 18 областей нашей страны.

В состав жюри входят член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, преподаватель вокала Алена Савинова, генеральный продюсер канала М1 Нателла Чхартишвили-Зацаринная, лидер группы Антитіла Тарас Тополя, музыкальный продюсер Елена Мозговая, генеральный продюсер ТАВР Медиа Виталий Дроздов.

— Черноморские игры стали сильным мотиватором для детей, потому что если посмотреть историю фестиваля, то там мы увидим и Тину Кароль, и Юлию Санину, и Ивана Дорна, и Дзидзьо, и Настю Каменских, и Надю Дорофееву, и еще много интересных имен. Для детей важно видеть пример украинских звезд, которые раньше тоже стояли на этой сцене, — отметил основатель фестиваля Николай Баграев.

В 2021 году Черноморские игры объявляют о начале партнерства с международным детским фондом UNICEF. Планируется открытие посольства молодежного проекта U-Report от UNICEF на территории фестиваля, а также сессии тематических встреч и мастер-классов.

Кроме музыкальной программы, на фестивале будет множество других занятий: мастер-классы, творческие конкурсы. Также Федерация бадминтона Украины создаст свою спортивную площадку для посетителей.

Все мероприятия фестиваля Черноморские игры — бесплатные для зрителей и участников.

Черноморские игры — всеукраинский благотворительный детский фестиваль, проводимый с 1998 года в Скадовске. Фестиваль учрежден президентом компании Таврийские игры Николаем Баграевым. В фестивале принимают участие талантливые дети со всех уголков Украины в возрасте от 6 до 16 лет.