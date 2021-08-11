Alyona Alyona и KRUTЬ — Заплутались: премьера клипа смотреть онлайн

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona в коллаборации с певицей KRUTЬ презентовала клип на трек Заплутались. Хотя это скорее lyric-видео, а не полноценный клип.

По словам Alyona Alyona, текст к куплетам она написала давно, еще когда только переехала в Киев. Однако очень долго работала над припевом, который у нее никак не получался.

— Как бы я не пыталась создать его, он у меня никак не выходил. Я очень долго думала, с кем бы я хотела разделить такую ​​душевную и лирическую песню, и когда познакомилась с Мариной, когда услышала ее мелодии и исполнение вживую, я поставила себе цель создать с ней тот припев и записать совместный трек, — рассказала исполнительница.

Alyona Alyona добавила, что, когда услышала припев в исполнении Марины Круть, то расплакалась от счастья.

— Я считаю, что наши вибрации объединились, мы создали очень хороший и мелодичный трек, который будет жить долго, — отметила Alyona Alyona.

Однако пользователи сети в комментариях под видео просто захейтили исполнительницу. Однако большинство комментариев касались не ее творчества, а скандала, который произошел накануне. Речь идет о съемках рекламного ролика компании Redbull, в рамках которого Alyona Alyona вместе с гонщиками принимала участие в дрифте на Софийской площади в Киеве.

Что пишут пользователи под видео:

После дисклеймера ожидал что в видео будут крутые трюки, а там только ремни не пристегнуты.

Ну да, это явно не дрифт по Софийской площади.

Жду следующее видео с извинениями и исправительными работами на Софийской площади! Отписываюсь!

Дайте ей швабру, пусть снимается в рекламе Mr. Proper.

Д излайк за вандализм.

Эта песня сделала мой день. Спасибо.

Швабра в руки — мыть площадь. До тех пор только дизлайки!

Крутая песня!

Моем площадь под этот трек: клип Alyona Alyona захейтили после дрифта в центре Киева / 5 фотографий

Дрифт на Софийской площади

В Киеве на Софийской площади два автомобиля устроили дрифт. Они резво ездили вокруг памятника Хмельницкому. Авто Red Bull, скорее всего, принимали участие в неком промо. Также там была замечена популярная исполнительница Alyona Alyona.

В КГГА заявили, что они не давали разрешения на съемку. В полиции открыли уголовное производство.

На Софийской площади уже второй день пытаются очистить покрытие от следов резины, но пока безуспешно.

Власти в порыве решили закрыть площадь абсолютно для всех авто, установив болларды. При чем установкой начали заниматься спустя буквально несколько часов после инцидента.

Впоследствии Alyona Alyona записала обращение, в котором всю ответственность возложила на организаторов. Однако у многих киевлян такая позиция вызвала еще большее недовольство.

Компания Red Bull обратилась к киевлянам с извинениями, отметив, что они не придерживались всех правил, поэтому очень жалеют.

Фото: Alyona Alyona