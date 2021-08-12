Ник Кейв и The Bad Seeds впервые выступят в Украине

Легендарный австралийский рок-музыкант Ник Кейв впервые приедет с концертом в Украину.
Выступление Nick Cave and The Bad Seeds запланировано в 2022 году. Группа выйдет на сцену 19 августа в 20.00 в киевском Дворце спорта.
Приобрести билеты можно будет уже с 16 августа этого года. Старт продаж — 12.00.
Украинские поклонники рок-музыканта пришли в восторг от такой новости.
- Ничего себе. Вот это анонс!
- Я в деле.
- Это вообще законно?
- Наконец-то, моя мечта!
- Ничего себе новость!
- Лучшая новость за сегодня.
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- Ждем!
- Круто! Они фантастические наживо, — пишут пользователи сети.
Проекту Nick Cave and The Bad Seeds более 37 лет. Он существует с 1983 года. Эту группу называют одной из самых оригинальных и самых известных групп эпохи пост-панка и альтернативного рока от 80-х и далее.
Первые альбомы коллектива звучат в духе пост-панка, однако в дальнейшем музыканты стали прибегать к более изысканному звучанию. Это та группа, которая не боится экспериментировать — от готик-рока к лирическим клавишным балладам.
Всего у Nick Cave and The Bad Seeds 17 студийных альбомов.