Ник Кейв и The Bad Seeds впервые выступят в Украине

Легендарный австралийский рок-музыкант Ник Кейв впервые приедет с концертом в Украину.

Выступление Nick Cave and The Bad Seeds запланировано в 2022 году. Группа выйдет на сцену 19 августа в 20.00 в киевском Дворце спорта.

Приобрести билеты можно будет уже с 16 августа этого года. Старт продаж — 12.00.

Украинские поклонники рок-музыканта пришли в восторг от такой новости.

Ничего себе. Вот это анонс!

Я в деле.

Это вообще законно?

Наконец-то, моя мечта!

Ничего себе новость!

Лучшая новость за сегодня.

Это очень круто, спасибо!

Ждем!

Круто! Они фантастические наживо, — пишут пользователи сети.

Проекту Nick Cave and The Bad Seeds более 37 лет. Он существует с 1983 года. Эту группу называют одной из самых оригинальных и самых известных групп эпохи пост-панка и альтернативного рока от 80-х и далее.

Первые альбомы коллектива звучат в духе пост-панка, однако в дальнейшем музыканты стали прибегать к более изысканному звучанию. Это та группа, которая не боится экспериментировать — от готик-рока к лирическим клавишным балладам.

Всего у Nick Cave and The Bad Seeds 17 студийных альбомов.