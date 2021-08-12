Австралийский битбоксер Dub FX, создающий музыку только с помощью собственного голоса и нескольких инструментов, представил клип на песню Fake Paradise. Звезда музыкальной индустрии посетила Чернобыль в качестве участника проекта Звуки Чернобыля.

По словам музыканта, над созданием песни он работал по пути к Чернобылю. К своим битам он добавил пения бабушек местного региона, милозвучно соединяя современные звуки и традиционные песни.

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В клипе можно заметить необычную локацию — кадры снимались в секретном месте. Место называют Приютом одинокого дозиметриста. В нем сохранились вещи с 1986 года — это добавило загадочности видеоработе.

— О Чернобыле я мало что знал. На момент катастрофы мне было всего три года. Авария произошла в Советском Союзе, и я не знал о существовании Украины. Я увидел последствия трагедии и узнал о подвигах украинцев. Путешествие в Чернобыль меня сильно впечатлило, и я мечтаю о нем рассказать своим внукам, — поделился эмоциями Бенжамин Стэндфорд (Dub FX).

Помимо Dub FX, в прошлогоднем проекте Звуки Чернобыля приняли участие и другие известные музыканты — Kazka, Вагоновожатые, Krut и так далее. В этом году мероприятие получило название Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation, а участники смогут услышать сразу шесть новых композиций.

Чернобыль смогут посетить туристы не только на наземном транспорте. Государственное агентство развития туризма и Министерство культуры и информационной политики запускают пилотный проект по изучению спроса на речные путешествия по Днепру.

В планах агентства есть реализация двух однодневных маршрута на пароме — Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев.

Источник: Dub FX

Фото: Dub FX