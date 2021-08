Украинского режиссера Таню Муиньо номинировали на MTV Video Music Awards 2021.

Номинацию в категории Лучший режиссер Таня Муиньо получила за скандальный клип Montero (Call Me By Your Name), который она сняла для американского рэпера Lil Nas X.

— Мечта сбылась, — написала Муиньо в Instagram.

Видеоролик снят в библейском стиле. В нем исполнитель предстал в роли первого человека на земле — Адама или Евы, которых соблазнил змей. После главный герой попал в ад, где встретился с дьяволом и поддался его соблазнам.

Кроме того, если награда достанется Тане, то она разделит ее c рэпером, поскольку он также является режиссером номинированного видеоклипа.

Также на награду в категории Лучший режиссер претендуют Билли Айлиш — Your Power, Тейлор Свифт — Willow, Трэвис Скотт — Franchise.

Работа Montero (Call Me By Your Name) также номинирована в категориях Лучшее видео года, Лучшее видео с социальным посланием, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшие визуальные эффекты.

Кто еще претендует на видео года:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – WAP;

Dj Khaled ft. Дрейк – Popstar;

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More;

Эд Ширан – Bad Habits;

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name);

The Weeknd – Save Your Tears.

Церемония награждения MTV Video Music Awards 2021 состоится 12 сентября.

