Известная исполнительница Светлана Лобода запела на украинском языке. Певица презентовала трек Indie Rock. Для Лободы это первая сольная работа на украинском языке, ранее в творчестве были треки лишь на русском и английском.

Однако у песни Indie Rock есть и русскоязычная версия.

— Сегодняшняя премьера для меня — особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках — русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия — и я решила объединить их вместе, — отметила Светлана Лобода.

Что пишут пользователи о песне:

Так необычно, но очень круто.

Я не могу выбрать, что на украинском, что на русском — райское наслаждение.

Уже послушала! Трек очень чувственный и атмосферный.

На украинском так атмосферно и стильно звучит.

Я еще хочу клип для полного разрыва.

Как мне это нравится.

Вау… На украинском так необычно.

Трэк, который очевидно показывает, что Лобода теперь без Крапивиной!

Поздравляю Вас с такими шикарными премьерами, Света! Очень понравились обе версии, но, как и ожидалось, украинская немного больше! На репите теперь всегда, как и каждая ваша песня.

Светлана Сергеевна, спасибо за этот вайб от песни.

Концерт Лободы

Украиноязычный трек Светлана Лобода презентовала накануне концерта в Одессе. Хотя певица уже несколько лет не выступает публично в Украине.

Концерт запланирован на 14 августа в одесском клубе Ibiza Beach Club. Цены на билеты стартуют от 1 300 грн до 17 тыс. грн.