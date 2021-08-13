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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Дикий секс: Лобода презентовала трек на украинском языке

Лобода

Известная исполнительница Светлана Лобода запела на украинском языке. Певица презентовала трек Indie Rock. Для Лободы это первая сольная работа на украинском языке, ранее в творчестве были треки лишь на русском и английском.

Однако у песни Indie Rock есть и русскоязычная версия.

— Сегодняшняя премьера для меня — особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках — русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия — и я решила объединить их вместе, — отметила Светлана Лобода.

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Что пишут пользователи о песне: 

  • Так необычно, но очень круто.
  • Я не могу выбрать, что на украинском, что на русском — райское наслаждение.
  • Уже послушала! Трек очень чувственный и атмосферный.
  • На украинском так атмосферно и стильно звучит.
  • Я еще хочу клип для полного разрыва.
  • Как мне это нравится.
  • Вау… На украинском так необычно.
  • Трэк, который очевидно показывает, что Лобода теперь без Крапивиной!
  • Поздравляю Вас с такими шикарными премьерами, Света! Очень понравились обе версии, но, как и ожидалось, украинская немного больше! На репите теперь всегда, как и каждая ваша песня.
  • Светлана Сергеевна, спасибо за этот вайб от песни.

Концерт Лободы

Украиноязычный трек Светлана Лобода презентовала накануне концерта в Одессе. Хотя певица уже несколько лет не выступает публично в Украине.

Концерт запланирован на 14 августа в одесском клубе Ibiza Beach Club. Цены на билеты стартуют от 1 300 грн до 17 тыс. грн.

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