Тина Кароль, KAZKA

Украинская певица Тина Кароль и группа KAZKA выпустили совместный трек Зірочка.

Песня вошла в украиноязычный альбом дуэтов Молода кров, который Тина Кароль презентует по случаю 30-летия от Дня Независимости Украины.

Песню Зірочка написал композитор Дмитрий Ципардюк почти 20 лет назад. Тина призналась, что выкупила трек, поскольку верила в его успех.

Кароль сама предложила группе KAZKA спеть эту композицию. Поскольку коллектив как никто другой соответствует танцевальному, этническому и легкому настроению песни.

— Я очень горжусь результатом нашего совместного творчества. Еще не так давно мы сами были в роли молодых артистов. Группа KAZKA прошла не длинный, но тернистый путь. И мы знаем не понаслышке, как сложно молодым музыкантам доносить свое творчество до многомиллионной аудитории. Поэтому, мы с радостью решили поддержать проект Молода кров и присоединиться к замечательной инициативе Тины, — отметила группа KAZKA.

Официальный релиз проекта Молода кров состоится 20 августа, но уже сейчас он доступен для предзаказа.

В альбом вошли украиноязычные песни Тины Кароль с такими артистами как Wellboy, Alina Pash, Никита Ломакин, Ivan Navi, Юра Самовилов, Latexfauna.

По словам Кароль, цель проекта — пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории имена новых певцов.

Недавно, солистка группы KAZKA рассказала, как похудела на 25 килограммов. Причиной стали постоянные вечеринки и молодежный образ жизни.

Тогда Александра Зарецкая бросила юридический университет и сама переехала в Одессу для того, чтобы изменить свою жизнь.

Фото: Тина Кароль