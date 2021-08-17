Сегодня, 17 августа, украинскому певцу и продюсеру Андрею Кузьменко исполнилось бы 53 года.

За свою короткую жизнь он издал 20 альбомов, а каждая его песня стала хитом. Скрябин никогда не боялся высказывать собственное мнение и открыто говорил о политической ситуации в Украине.

Своим творчеством он пытался изменить мир к лучшему и постоянно подбадривал украинский народ.

Жизнь Андрея Кузьменко трагически оборвалась шесть лет назад — 2 февраля 2015 года. Артист погиб в автомобильной аварии, возвращаясь с концерта в Кривом Роге.

Скрябина называют легендой украинского рока, а его песни поют до сих пор.

По случаю дня рождения певца Факты ICTV предлагают вместе вспомнить лучшие цитаты Кузьмы Скрябина.

О мотивации

— Можно опустить руки, сказать: нет денег, нет охоты… А можно засучить рукава и уже сейчас начинать строить свое будущее!

Про армию

— Я усек первое армейское правило. Приказы можно не выполнять, если грамотно от них увильнуть.

О прошлом

— Если бы нынешний Кузьма увидел тогдашнего Кузьму, сказал бы: Парень, сцепи зубы. Через двадцать лет все будет зашибись!

О культуре общения

— Хамство — это кал, который выходит через рот!

О превратностях жизни

— Чем больше хочешь взять от жизни — тем меньше она хочет тебе это дать.

Об украинцах

— Каждый уважающий себя украинец должен хоть раз в жизни посадить дерево, вырастить сына и съездить в Египет.

Про Путина

— Тот человек, который помог понять, что мы, украинцы, едины, это не мужчина. Это баба, да и то не настоящая, а резиновая. Мы можем этого гада надуть, а можем спустить.

О бойцах АТО

— У людей садятся батарейки просто на просто. Они не понимают просто, что делается, если честно. Вот те, с которыми я, по крайней мере, общаюсь, человек 50-60, которые постоянно на войне. Кто больше, кто меньше. Они говорят, у нас садятся батарейки.

Об оптимизме

— Если у вас нет гармонии — то берите гармонь и гармонируйте!

О политиках

— Украинцы выбирают такого, что сначала с вазелином, а потом уже без вазелина, чтоб пожестче. Такой себе садомазохизм в генах…