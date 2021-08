Белые ночи в Киеве — как прошел фестиваль

13 и 14 августа в столице Киеве прогремел фестиваль White Nights Festival. Africa — еще более зрелищный, артовый и фееричный, чем обычно.

Только ступив первые шаги по Арт-Заводу Платформа, гости сразу чувствовали первоначальный африканский вайб. Их встречали племенные танцы, завораживающий декор в каждом уголке локации, разнообразие тематических фотозоны, захватывающие инсталляции и арт-творения.

Человек-пантера, человек-крокодил и другие загадочные существа становились проводниками в мир свободы, танцев и удовольствия. А настоящие самолеты, которые разместили по всей территории, намекали на полное приключений путешествие на африканский континент.

На White Nights можно было почувствовать и увидеть Африку на всех без исключения локациях.

В первую очередь, около 7 музыкальных сцен. Каждая из них передавала свою энергетику, удивляла особым оригинальным дизайном и звучала своими жанрами.

Грандиозная Main Stage со всевидящим глазами животных, словно следили за гостями фестиваля, радовала исключительно выступлениями вживую.

Там 13 августа изрядно пошумели герои Евровидения Go-A.

— Мы впервые на такой модной тусовке, и она нам очень нравится, — призналась со сцены вокалистка группы Екатерина Павленко.

14 августа на Main Stage раскачал и выдал свой неистовый дабстеп DUB FX. Этому бравому австралийцу одинаково: Бенджамин Стэнфорд так же мощно зажигает и перед небольшой компанией прямо на улице, и перед огромной толпой меломанов, как на White Nights Festival. Africa.

DUB FX так вдохновила фестивальная атмосфера, что он пообещал непременно вернуться сюда в 2022-м.

— Киевские Белые Ночи — это было просто невероятно! Я очень рад и горд, что здесь побывал. Увидимся совсем скоро — на грандиозной вечеринке в следующем году.

White Nights — теперь и фэшн-фестиваль. 13 августа на главной сцене фестиваля состоялся зрелищный фэшн-перформанс. Все благодаря французскому дизайнеру Микеланджело Сала. Художник показал на White Nights невероятную одежду в афро-японском стиле, которую высоко оценил сам Вирджил Абло. Более того — дизайнер еще и отпраздновал на Белых ночах свой день рождения.

Никаких традиционных модных показов! Модели выходили на Main Stage под барабанные ритмы, а завершали действо у входа на фестиваль в бешеном африканском танце.

Яркие образы дизайнера дополнили вещи и аксессуары из африканского магазина Maison Iba и мейк от MAKE UP FOR EVER. Музыкальное сопровождение перформанса написала ILCHY, а воспроизвел его Gigi Ibicenco.

Африку в искусстве на фестивале показали лучшие отечественные художники. Это и Егор Лемзяков с серией работ The Rumble in the Jungle, и Демьян Ферий с произведениями в технике диджитал-коллаж, и MISHA KUSH с историями о голубе Валере, и Лилия Кувалдина с серией картин COLOR, и Сергей Рожин с медиаторским проектом Рабы Малевича, и Юля Кисель с серией видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan, и Мария Зражаева с портретами, которые открывают тему настоящей жаркой Африки, и Серж Пайе с серией работ Мусор, который вдохновляет.

Приятный сюрприз ожидал ценителей искусства, ведь фестиваль всячески поддерживает отечественных художников. Украинским артом на White Nights можно было не только насладиться во время фестиваля, а и приобрести для своих домашних коллекций. В частности, 5 работ нашли своих владельцев: две — MISHA KUSH, две — Марии Зражаевой и одна — Лилии Кувалдиной.

