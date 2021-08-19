Украинская группа Go-A, которая представляла нашу страну на Евровидении 2021, получила награды Vision Music Awards от независимого обозревателя песенного конкурса Wiwibloggs.

Go-A одержали победу сразу в двух номинациях Vision Music Awards — Лучшая сценическая постановка и Лучшее использование реквизита.

— Евровидение не заканчивается никогда! Мы выиграли конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs сразу в двух номинациях — Лучшая сценическая постановка и Лучшее использование реквизита! Мы очень благодарны всей команде, которая работала над постановкой номера! Вы помогли нам воплотить наши мечты в реальность! Продолжение следует, — написали в Instagram-аккаунте Go-A.

Организаторы конкурса отметили, что все используемые реквизиты в номере несли в себе большой смысл.

— Мы попросили наших читателей проголосовать за то, какой представитель страны, по их мнению, лучше всего использовал реквизит на Евровидении 2021. И Go-A вышла на первое место с 1650 голосами — это 27,85% от всех поданных голосов, — написали на странице Wiwibloggs.

Над созданием конкурсного номера Go-A работал телеканал СТБ, который обеспечил полную подготовку группы к выступлению на Евровидении.Режиссерами-постановщиками стали Константин Томильченко и Александр Бартковский. Художник по костюмам — Дмитрий Курята.

Детальнее о том, как создавался номер Go-A для Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.