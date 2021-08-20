На проведение концерта ко Дню Независимости на НСК Олимпийский из бюджета страны выделили 64 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики на запрос Liga.Life.
Расходы включают:
- меры безопасности;
- техническое сопровождение;
- обеспечение трансляции на главных телеэкранах страны;
- проезд и проживание участников мероприятия;
- аренду помещения для проведения мероприятия;
- техническое оборудование и транспортное средство;
- услуги по переводу;
- услуги постановочные, полиграфия (изготовление печатной продукции);
- информационно-рекламные услуги;
- организационные услуги;
- представительские расходы (по согласованию с МКИП).
В концерте примут участие более 30 украинских артистов. Все будут выступать бесплатно, поскольку мероприятие имеет благотворительную цель.
Все средства от продажи билетов будут направлены на создание Центра современного искусства — музея украинского художника Ивана Марчука, которого признали одним из ста гениев современности.
Билеты на концерт стоят от 200 до 2700 грн. НСК Олимпийский вмещает 70 тыс. человек, поэтому в продаже еще достаточно много свободных мест.
Концерт будет транслироваться на нескольких украинских телеканалах и на экранах Майдана Независимости.
Режиссер Катя Царик сообщила, что концепция мероприятия заключается в том, чтобы совместить легендарные хиты с современными и воссоздать единую песенную историю Украины. Именно поэтому шоу состоится без перерывов, ведущих и конферанса.
В общем концерт продлится три часа, а почти все песни, которые будут звучать со сцены, будут украиноязычными.