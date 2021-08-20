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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Сколько денег выделили на концерт ко Дню Независимости

концерт

На проведение концерта ко Дню Независимости на НСК Олимпийский из бюджета страны выделили 64 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики на запрос Liga.Life.

Расходы включают:

  • меры безопасности;
  • техническое сопровождение;
  • обеспечение трансляции на главных телеэкранах страны;
  • проезд и проживание участников мероприятия;
  • аренду помещения для проведения мероприятия;
  • техническое оборудование и транспортное средство;
  • услуги по переводу;
  • услуги постановочные, полиграфия (изготовление печатной продукции);
  • информационно-рекламные услуги;
  • организационные услуги;
  • представительские расходы (по согласованию с МКИП).

В концерте примут участие более 30 украинских артистов. Все будут выступать бесплатно, поскольку мероприятие имеет благотворительную цель.

Все средства от продажи билетов будут направлены на создание Центра современного искусства — музея украинского художника Ивана Марчука, которого признали одним из ста гениев современности.

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Билеты на концерт стоят от 200 до 2700 грн. НСК Олимпийский вмещает 70 тыс. человек, поэтому в продаже еще достаточно много свободных мест.

Концерт будет транслироваться на нескольких украинских телеканалах и на экранах Майдана Независимости.

Режиссер Катя Царик сообщила, что концепция мероприятия заключается в том, чтобы совместить легендарные хиты с современными и воссоздать единую песенную историю Украины. Именно поэтому шоу состоится без перерывов, ведущих и конферанса.

В общем концерт продлится три часа, а почти все песни, которые будут звучать со сцены, будут украиноязычными.

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Фото: Depositphotos

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