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Каріна Зуєва |

Wellboy, Alina Pash, Kazka: Тина Кароль презентовала украиноязычный альбом Молода кров

Тіна Кароль

Украинская певица Тина Кароль представила альбом Молода кров. Его презентацию исполнительница посвятила 30-летию независимой Украины.

В украиноязычный альбом вошли дуэты Тины Кароль с молодыми исполнителями новой формации — Wellboy, Latexfauna, Camhacam, Ivan Navi, Alina Pash, Kazka, Nikita Lomakin.

Всего в альбоме восемь песен:

  • Черкай іскру;
  • Bounty;
  • Здатен;
  • Ангели все знають;
  • Дотики;
  • Зірочка;
  • Невірний;
  • Хто як не я.

Также в него вошел сольный трек самой исполнительницы — Хто як не я.

— Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена, — написала Тина Кароль в Instagram.

Певица отметила, что ей очень приятно, что в этом альбоме голоса тех певцов, которые будут звучать в будущем.

— Мы все вспоминаем в День Независимости о прошлом, а хочется уже сегодня писать историю будущего, — сказала артистка.

В Instagram-stories Тина Кароль подчеркнула, что она чрезвычайно счастлива выходу альбома. Также звезда поздравила всех его участников.

Ранее на YouTube-канале Тины Кароль опубликовали видео с героями проекта Молода кров, для того, чтобы ближе  познакомить аудиторию с ними.

В июле Тина Кароль презентовала клип 10-летней давности на песню Микроволновка. Этот трек звезда представила еще в 2010 году, однако семейная история артистки в то время не была созвучна с этой песней и клипом.

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Фото: Тина Кароль

Фото: Depositphotos

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