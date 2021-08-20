Украинская певица Тина Кароль представила альбом Молода кров. Его презентацию исполнительница посвятила 30-летию независимой Украины.

В украиноязычный альбом вошли дуэты Тины Кароль с молодыми исполнителями новой формации — Wellboy, Latexfauna, Camhacam, Ivan Navi, Alina Pash, Kazka, Nikita Lomakin.

Всего в альбоме восемь песен:

Черкай іскру;

Bounty;

Здатен;

Ангели все знають;

Дотики;

Зірочка;

Невірний;

Хто як не я.

Также в него вошел сольный трек самой исполнительницы — Хто як не я.

— Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена, — написала Тина Кароль в Instagram.

Певица отметила, что ей очень приятно, что в этом альбоме голоса тех певцов, которые будут звучать в будущем.

— Мы все вспоминаем в День Независимости о прошлом, а хочется уже сегодня писать историю будущего, — сказала артистка.

В Instagram-stories Тина Кароль подчеркнула, что она чрезвычайно счастлива выходу альбома. Также звезда поздравила всех его участников.

Ранее на YouTube-канале Тины Кароль опубликовали видео с героями проекта Молода кров, для того, чтобы ближе познакомить аудиторию с ними.

В июле Тина Кароль презентовала клип 10-летней давности на песню Микроволновка. Этот трек звезда представила еще в 2010 году, однако семейная история артистки в то время не была созвучна с этой песней и клипом.

Фото: Тина Кароль