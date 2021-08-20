Украинская певица Тина Кароль представила альбом Молода кров. Его презентацию исполнительница посвятила 30-летию независимой Украины.
В украиноязычный альбом вошли дуэты Тины Кароль с молодыми исполнителями новой формации — Wellboy, Latexfauna, Camhacam, Ivan Navi, Alina Pash, Kazka, Nikita Lomakin.
Всего в альбоме восемь песен:
- Черкай іскру;
- Bounty;
- Здатен;
- Ангели все знають;
- Дотики;
- Зірочка;
- Невірний;
- Хто як не я.
Также в него вошел сольный трек самой исполнительницы — Хто як не я.
— Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена, — написала Тина Кароль в Instagram.
Певица отметила, что ей очень приятно, что в этом альбоме голоса тех певцов, которые будут звучать в будущем.
— Мы все вспоминаем в День Независимости о прошлом, а хочется уже сегодня писать историю будущего, — сказала артистка.
В Instagram-stories Тина Кароль подчеркнула, что она чрезвычайно счастлива выходу альбома. Также звезда поздравила всех его участников.
Ранее на YouTube-канале Тины Кароль опубликовали видео с героями проекта Молода кров, для того, чтобы ближе познакомить аудиторию с ними.
В июле Тина Кароль презентовала клип 10-летней давности на песню Микроволновка. Этот трек звезда представила еще в 2010 году, однако семейная история артистки в то время не была созвучна с этой песней и клипом.
Фото: Тина Кароль