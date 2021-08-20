Украинские певицы Джамала и Tayanna презентовали совместную песню Моя земля. Исполнительницы посвятили трек 30-летию независимой Украины.

В песне Моя земля рассказывается о любви к своим корням, родине и языку. Это некое признание в любви своей стране.

— Встречайте, наша с Tayanna первая коллаборация и песня про самое лучшее место на земле. Моя земля — это подарок Украине и каждому украинцу на 30-летия независимости. Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края и до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви, — написала Джамала в Instagram.

Tayanna в свою очередь отметила, что песня Моя земля раскрывает в них с Джамалой чувство бесконечной любви к родной стране.

— Мы стремились создать вдохновляющую композицию об Украине как о месте силы, колыбели невероятных талантов и уникальной, потрясающей красоты. И, кажется, нам это удалось, — написала Tayanna.

Спасибо за такой потрясающий подарок.

Очень красивая песня. Спасибо вам за творчество.

Браво! На повторе! Сколько силы в песне, мурашки по коже.

Восхитительный трек! Даже не думал, что так круто будут сочетаться ваши голоса, — пишут пользователи сети.

Ранее Джамала и Tayanna рассказали о съемках видеоклипа на песню Моя земля. По словам Tayanna, ей захотелось показать в ролике величие природы нашей страны. Съемки проходили на Западной Украине. Весь клип был снят с помощью дрона.

Премьера видеоролика запланирована на День Независимости Украины — 24 августа.

Фото: Tayanna