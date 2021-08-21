Откровение Дорофеевой и список финалистов: как прошел первый день Черноморских игр

В Скадовске 20 августа стартовал благотворительный детский фестиваль Черноморские игры. В рамках музыкального конкурса свои номера показали 50 участников, однако в финал прошел лишь 21.

Кто прошел в финал Черноморских игр:

Категория Вокалистки 6-10 лет:

Лаврив Лилия

Измайлова Алиса

Шаманова София

Категория Вокалисты 6-11 лет:

Котенко Артем

Макаренко Орест

Грищук Денис

Категория Вокалистки 11-13 лет:

Коломойцева Вероника

Самолюк София

Гарбузюк Ольга

Лаврентьева Анастасия

Категория Вокальные группы 6-16 лет:

Трио Fusion

Мария и Александра Даниловы

Дуэт Вадим Березовский и Александра Мазур

Категория Народное пение 6-16 лет:

Харченко Полина

Народный художественный коллектив Вокальный ансамбль Спiвограй

Ткач Анна

Категория Вокалисты 12-16 лет:

Карпук Ярослав

Березовский Вадим

Абдельрахим Муаяд

Категория Вокалистки 14-16 лет:

Мазур Александра

Лещук Ангелина

Шкидченко София

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, преподаватель вокала Алена Савинова, продюсер Елена Мозговая, генпродюсер М1 Нателла Чхартишвили-Зацаринная, фроментмен рок-группы Антитела Тарас Тополя, генпродюсер ТАВР Медиа Виталий Дроздов и звездные гости — Александр Пономарев и Сергей Танчинец.

Лидер группы Беz обмежень Сергей Танчинец утверждает, что оценивал объективно, а тем, кто останется без первого места стоит взять волю в кулак, чтобы фестиваль стал только ступенькой в ​​их карьере.

— Мы их не приговариваем тюрьме. Мы даем советы, как становиться лучше. Объективно у нас есть сильные, а есть слабые дети с музыкальной точки зрения. На этом не заканчивается их карьера. Мы когда-то также участвовали в талант-шоу. То, что мы не выиграли, сделало нам услугу. Мы собрались и начали двигаться вперед. Я пытался объективно судить именно по сегодняшнему выступлению. Возможно среди них есть более перспективные дети, однако сегодня они выступили хуже, — отметил Сергей Танчинец.

Почему фестиваль Черноморские игры важен для детей

По словам лидера группы Антитела Тараса Тополи, такие фестивали закаляют характер будущих артистов, а также воспитывают новое поколение музыкантов.

— Подростки видят, что есть площадка, где они могут показать себя, есть жюри, которое может их объективно оценить и дать мотивацию двигаться дальше. Такие фестивали — это определенные ступени, пройти которые стремятся тысячи детей. Также это важно для индустрии, потому что потом из них вырастают будущие исполнители, исполнительницы, творческие коллективы, группы, — отметил Тополя.

Сергей Танчинец также заявил, что фестиваль — крутая инициатива, которая должна только развиваться.

— Большое количество просто чрезвычайно талантливых детей. Фестиваль уже 18 лет помогает этим детям реализовать себя в музыкальной сфере. Черноморские игры уже открыли многих топовых звезд Украины. Это очень крутая инициатива. Хочется, чтобы это продолжалось, — отметил лидер группы Беz обмежень.

Как зажигали звезды на Черноморских играх

После конкурсной программы на сцене выступили звезды украинского шоу-бизнеса, в частности те, которые начинали свой путь именно на Черноморских играх.

Так, Надя Дорофеева со сцены заявила, что очень благодарна судьбе за участие на фестивале. Мол, именно благодаря ему она твердо решила стать певицей. Более того, именно через фест она познакомилась с Потапом.

Также на сцене выступили Александр Пономарев, Анна Тринчер, Солоха, группа Беz обмежень. Закрывал первый день фестиваля певец Monatik со своим часовым шоу.

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Черноморские игры — всеукраинский благотворительный детский фестиваль, проводимый с 1998 года в Скадовске. Фестиваль учрежден президентом компании Таврийские игры Николаем Баграевым. В фестивале принимают участие талантливые дети со всех уголков Украины в возрасте от 6 до 16 лет.