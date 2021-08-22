В Скадовске Херсонской области прошел второй день фестиваля Черноморские игры, в рамках которого объявили победителей конкурса.

Победители Черноморских игр:

Категория Вокалистки 6 — 10 лет — Шаманова София

Категория Вокалисты 6 — 11 лет — Котенко Артем

Категория Вокалистки 11 — 13 лет — Самолюк София

Категория Вокальные группы 6 — 16 лет — Трио Fusion

Категория Народное пение 6 — 16 лет — Харченко Полина

Категория Вокалисты 12 — 16 лет — Карпук Ярослав

Категория Вокалистки 14 — 16 лет — Шкидченко София

В разговоре с Фактами ICTV победитель в категории Вокалисты 12-16 лет Ярослав Карпук поделился, что готовился около года до Черноморских игр. В Скадовск юный музыкант приехал из пгт Старая Выжевка Хмельницкой области.

— Я не могу точно сказать сколько времени мы готовились к конкурсу. Возможно год я пел эту песню. Мы дописывали аранжировку в последнюю ночь, — отметил конкурсант.

Ярослав добавил, что кроме пения, он увлекается написанием собственных песен. В частности аранжировку для конкурсной песни он создавал самостоятельно.

— Все аранжировки я сам написал. Дописывали в последний вечер перед конкурсом. Когда я снова послушал трек, то решил, что мне чего-то не хватает. Поэтому пришлось дорабатывать. Я очень увлекаюсь этим. Я сам пишу песни, надеюсь их скоро все услышат, — рассказывает Ярослав Карпук.

По его словам, исполнитель должен жить музыкой, создавать ее самостоятельно, не просто покупать.

— У каждого своя дорога, но мне интересно самостоятельно создавать песни, — подчеркнул вокалист.

Сейчас юноша готовится к учебе в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

Продюсер ТАВР Медиа и член жюри фестиваля Черноморские игры Виталий Дроздов отметил, что фестиваль — важная часть украинской культуры, так как взращивает новое поколение талантов.

— Фестиваль важен не только для детей, но и для украинской культуры. Поскольку это очень дорогостоящий фестиваль, который делается на самом высоком и серьезном уровне. При этом абсолютно справедливый, лишенный каких-то кумовских или коррупционных схем, — заявил Дроздов.

Он добавил, что организаторы действительно пытаются поддержать самых талантливых детей, при чем не важно откуда они, из какого региона, из какой семьи.

— Фестиваль дает юным талантам ощущение того, что если есть талант и ты трудишься, то все получится, — подчеркнул Дроздов.

Кстати, фестиваль проходит накануне Дня Независимости Украины. Поэтому члены жюри по случаю праздника нарядились в вышиванки.

После объявления победителей конкурса на сцену фестиваля поднялись известные украинские исполнители. В частности певица Marietta, которая в 2003 году взяла первое место на Черноморских играх; МЯТА — конкурсантка 1998 года; Tayanna — 3-е место на Черноморских играх 2000.

Также на сцене фестиваля выступила группа Антітела, фронтмен которой заседает в жюри конкурса.

Закрывала фестивальный день Тина Кароль, которая также была лауреатом Черноморских игр в 1999 году.