Афиша на август 2021: куда пойти в Киеве

Уже добрая половина лета позади, но это не повод сбавлять обороты. Ведь август обещает быть еще жарче и ярче, чем первые два месяца сезона.

В афише на август 2021 — самые яркие вечеринки, концерты и фестивали. Планируйте и быстрее покупайте билеты на предстоящие летние мероприятия, которые нельзя пропустить.

Саша Чемеров

Акустический летний вечер на крыше в самом центре Киева – это что-то из разряда волшебного. А приятный вокал и лирика Саши Чемерова – именно то, что нужно для создания не просто волшебной, просто-таки божественной атмосферы.

Когда: 4 августа.

Где: Дах ЦУМ (ул. Крещатик, 38).

Билеты: от 550 грн.

ДахаБраха

Украинская аутентика в модной трактовке в середине августа превратится в грандиозное живое шоу на пляже. Даже представить сложно, что на этот раз от них можно ожидать, ведь ДахаБраха умеют удивлять на славу.

Когда: 12 августа.

Где: ЮБК (Труханов остров).

Билеты: от 350 грн.

White Nights Festival. Africa

Самый артовый фестиваль Киева и всей Украины уже совсем скоро, и организаторы все больше открывают завесу тайны горячих ритмов предстоящего White Nights Festival. Africa. Уже объявлены 3 хедлайнера: знаменитая музтрендсетерка из Гамбурга Magdalena, триумфаторы последнего Евровидения Go-A, австралиец Бенджамин Стэнфорд (он же Dub FX).

В целом нас ждут целых 15 жанров музыки, 110 артистов со всего мира, 6 сцен и еще море арт-сюрпризов: Hakuna Matata!

Когда: 13-14 августа.

Где: Арт-завод Платформа (ул. Беломорская,1).

Билеты: 799-2300 грн.

Бумбокс

Песни Бумбокса можно без преувеличения назвать уже легендарными для украинской и даже мировой музыки. Неизвестно, как у музыкантов это получается, но их творения уже на протяжении 15 лет крепко входят в души каждого их услышавшего. И каждая новая композиция по силе лиризма и идейности ни в чем не уступает предыдущей.

Скоро Osocor Residence создаст идеальную обстановку для акустики Бумбокса и неповторимого вокала Хлывнюка.

Когда: 19 августа.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная,2).

Билеты: от 840 грн.

Hvob

Гипнотические гости из Австралии – Анна Мюллер и Пауль Валльнер… Он создает невообразимый электронный саунд, она сопровождает его будоражащим вокалом. За краткое время своего существования дуэт успел покорить лучшие фесты в разных уголках мира – от Sonar до Burning Man.

Скоро Hvob live устроят жаркий опенейр с презентацией нового альбома Rocco и на киевском пляже.

Когда: 20 августа.

Где: ЮБК (Труханов остров).

Билеты: от 890 грн.

Brave! Factory Festival 2021

Фест в своих лучших традициях, подключая всех желающих, уже начинает осваивать пространство завода Киевметрострой. Локация старая, но организовывать ее собираются совершенно по-новому: основатели феста обещают поразительные решения для этой объемной площади. Поражать, конечно, будут не только этим, а больше – искусством.

Такие громкие имена в лайнапе, как ddBridge presents Blac, Acid Arab (FR), Electric (UK), Dj Python, безусловно, дают феерические надежды на крутой отрыв.

Когда: 21-22 августа.

Где: ПАО Киевметрострой.

Билеты: от 1800 грн.

Tequilajazzz

Альтернативная рок-группа, которая не предает свое творчество, несмотря ни на какие встряски. Они стали культом еще в 90-е, сходились и расходились, но сохранили свой неповторимый честный вайб.

Tequilajazzz, которую сам Гребенщиков считает отдельной формацией в мире музыки, скоро в аутентичном составе поделится своими лиричными откровенностями на ЮБК.

Когда: 26 августа.

Где: ЮБК (Труханов остров).

Билеты: от 390 грн.

Onuka

Это первый сольный концерт крутейшей Onuka в этом году. И она представляет свой новый мощный альбом – Kolir.

Когда: 27 августа.

Где: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16а).

Билеты: от 640 грн.

Respublica FEST

Свободный фестиваль стрит-арта и музыки в этом августе пройдет уже в 11-й раз. И наконец-то после пандемического перерыва полностью вживую. На будущей Respublica выступят Хамерман Знищує Віруси, Один в каное, Курган і Agregat, Сергій Жадан со ска-панк-группой Жадан і Собаки, Khors, Гуляйгород и ещt 40 самых талантливых артистов из разных уголков Украины.

А 28-го будет главный день – шоукейс 30-и групп, которые были отобраны через всеукраинский конкурс.

Когда: 27-29 августа.

Где: Каменец-Подольский, Старая крепость.

Билеты: от 300-600 грн.