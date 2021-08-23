В Скадовске Херсонской области прошел детский музыкальный фестиваль Черноморские игры. В рамках феста состоялся вокальный конкурс среди детей от 6 до 16 лет. Также мероприятие в 2021 году ознаменовалось рекордным количеством звездных гостей.

Факты ICTV расскажут, почему спустя много лет Надя Дорофеева, Настя Каменских и другие звезды считают фест своим вторым домом, а также почему мероприятие — уникально в своем роде.

Первое, что бросается в глаза — организация Черноморских игр. Несмотря на то, что мероприятие проходит на берегу моря, организаторам удалось выстроить удобную инфраструктуру, где уживаются журналисты, работники телевидения, конкурсанты и их команды, а также звездные гости.

Касательно зрителей, то фестиваль благотворительный, поэтому каждый желающий может прийти, послушать концерт.

Кроме того, следует отметить звук, ведь он был очень хорошим. Это важная составляющая конкурса, так как жури должны слышать каждую ноту, которую исполняет участник.

Свои заявки на Черноморские игры прислали более 2 тыс. детей, однако участниками фестиваля стали лишь 50 самых талантливых юных исполнителей.

Именно в первый день члены жюри выбирали 21 финалиста в семи категориях.

На другой день стали известны имена победителей в этих категориях.

Победители Черноморских игр:

Категория Вокалистки 6—10 лет — Шаманова София

Категория Вокалисты 6—11 лет — Котенко Артем

Категория Вокалистки 11—13 лет — Самолюк София

Категория Вокальные группы 6—16 лет — Трио Fusion

Категория Народное пение 6—16 лет — Харченко Полина

Категория Вокалисты 12—16 лет — Карпук Ярослав

Категория Вокалистки 14—16 лет — Шкидченко София

Впервые в истории фестиваля: в чем уникальность Черноморских игр 2021 / 5 фотографий

На третий день из всех победителей выбирают лидера и вручают гран-при. В 2021 году впервые за столько лет гран-при вручили сразу двум участникам — Софии Самолюк (Киев, 12 лет) и Ярославу Карпуку (Волынская область, 16 лет).

Кроме того, все победители получили ценные призы, в том числе профессиональные микрофонные системы, путевки в лагерь на следующий год.

Основатель фестиваля Черноморские игры Николай Баграев поделился, что в рамках организации было только две трудности: карантинные ограничения и погода, которая может быть переменчивой.

— Мы всегда рассчитываем на хорошую погоду, хотя готовы к любой. У нас профессиональная команда, готовая ко всему. Я очень ею горжусь, — отметил Баграев.

Также он подчеркнул, что, кроме масштабной подготовки, Черноморские игры отличаются своей репутацией справедливого и честного конкурса. Однако Баграев не исключает, что на каких-то уровнях могли быть некие попытки подкупить жюри, которые не увенчались успехом.

— Я думаю, что на уровне менеджмента или оргкомитета были какие-то попытки или намеки, но это не проходит с нами. Мне очень важно, в плане репутации, чтобы дети верили в Черноморские игры. Мы максимально создаем условия для того, чтобы дети доверяли нам, — подчеркнул основатель фестиваля.

О справедливости конкурса говорили и популярные в Украине певицы Настя Каменских и Надя Дорофеева, которые в свое время были участницами Черноморских игр.

— Я вспоминаю свой фестиваль, когда мне было 14 лет. Попасть сюда очень трудно ввиду высокого уровня отбора конкурсантов. Это действительно самый сильный вокальный конкурс для детей в Украине. Поэтому гости, которые приезжают в Скадовск, чтобы посмотреть концерт, останутся на 100% довольными, так как они услышат крутых исполнителей, и не поверят, что это дети, — поделилась Дорофеева.

Со своей стороны Настя Каменских добавила, что важность фестиваля подчеркивает тот факт, что он проводится много лет.

— Главная важность этого фестиваля — в том, что он масштабный, справедливый. Этот фестиваль уже столько лет проводится. Когда я была маленькой, его уже столько лет организовывали! Я уже взрослая, и он до сих пор продолжает проводиться, — отметила Каменских.