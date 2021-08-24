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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Без масок и скандалов: что происходит под НСК Олимпийский перед концертом

нск олімпійський

В Киеве возле НСК Олимпийский проходит подготовка к грандиозному концерту ко Дню Независимости Украины.

Мероприятие начнется в 21.00, но людей уже начинают запускать для того, чтобы все занимали свои места.

концерт день незалежності
концерт день незалежності
концерт день незалежності
концерт день незалежності
концерт день незалежності
концерт день незалежності
Без масок и скандалов: что происходит под НСК Олимпийский перед концертом / 3 фотографии

На месте дежурят полиция и скорая помощь. Все проходит спокойно, без беспорядков и скандалов.

Несмотря на то, что до начала шоу остается час, очереди на входе небольшие.

Внутри НСК Олимпийский зрители ожидают начала концерта. Больше всего людей можно увидеть в первой фан-зоне.

На мероприятии никто не соблюдает карантинные ограничения и масочный режим. Для входа внутрь нужен только билет.

В концерте примут участие более 30 украинских артистов. Среди них — Тина Кароль, Оля Полякова, София Ротару, Олег Винник, Надя Дорофеева, Ирина Билык, Mozgi и другие.

Мероприятие будет построено как одно полотно без ведущих, перерывов и конферанса. А каждая песня будет плавно перетекать в следующую композицию.

Концепция мероприятия заключается в том, чтобы совместить легендарные хиты с современными и воссоздать единую песенную историю Украины. Именно поэтому шоу состоится без перерывов, ведущих и конферанса.

В общем концерт продлится три часа, а почти все песни, которые будут звучать со сцены, будут украиноязычными.

Билеты на мероприятие Независимость в нашей ДНК стоили от 200 до 2700 грн. Все полученные деньги от концерта переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей художника Ивана Марчука.

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Концерт ко Дню Независимости Украины: онлайн-трансляция из НСК Олимпийский

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