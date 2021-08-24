В Киеве возле НСК Олимпийский проходит подготовка к грандиозному концерту ко Дню Независимости Украины.

Мероприятие начнется в 21.00, но людей уже начинают запускать для того, чтобы все занимали свои места.

Без масок и скандалов: что происходит под НСК Олимпийский перед концертом / 3 фотографии

На месте дежурят полиция и скорая помощь. Все проходит спокойно, без беспорядков и скандалов.

Несмотря на то, что до начала шоу остается час, очереди на входе небольшие.

Внутри НСК Олимпийский зрители ожидают начала концерта. Больше всего людей можно увидеть в первой фан-зоне.

На мероприятии никто не соблюдает карантинные ограничения и масочный режим. Для входа внутрь нужен только билет.

В концерте примут участие более 30 украинских артистов. Среди них — Тина Кароль, Оля Полякова, София Ротару, Олег Винник, Надя Дорофеева, Ирина Билык, Mozgi и другие.

Мероприятие будет построено как одно полотно без ведущих, перерывов и конферанса. А каждая песня будет плавно перетекать в следующую композицию.

Концепция мероприятия заключается в том, чтобы совместить легендарные хиты с современными и воссоздать единую песенную историю Украины. Именно поэтому шоу состоится без перерывов, ведущих и конферанса.

В общем концерт продлится три часа, а почти все песни, которые будут звучать со сцены, будут украиноязычными.

Билеты на мероприятие Независимость в нашей ДНК стоили от 200 до 2700 грн. Все полученные деньги от концерта переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей художника Ивана Марчука.