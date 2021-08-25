Кузьма Скрябин — Люди як кораблі: концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском

На концерте ко Дню Независимости Украины прозвучал хит Кузьмы Скрябина Люди як кораблі.

Выступление певца состоялось с помощью технологий виртуальной реальности.

До сих пор жив: виртуальный Скрябин выступил на Олимпийском / 2 фотографии

На экране артист появился в белой рубашке. Зал в унисон подпевал Скрябину его легендарный хит.

Сейчас на НСК Олимпийский проходит концерт к 30-летию от Дня Независимости Украины. В нем принимают участие более 30 музыкальных исполнителей.

Концерт проходит в необычном формате — без ведущих, перерывов и конферанса.

Главная цель концерта — собрать средства на благотворительность. На полученные средства планируют строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука.

Все звезды будут выступать абсолютно бесплатно, а билеты продавались по цене от 200 до 2 700 грн.

Шоу завершится ярким фейерверком, который запланирован на 00.00. Онлайн-трансляцию салюта на День Независимости 2021 — смотрите на Фактах ICTV.