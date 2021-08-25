Go-A — Шум — концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском

Группа Go-A, которая представляла Украину на Евровидении 2021 выступила на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

Музыкальный коллектив исполнил песню, с которой представлял нашу страну на международном песенном конкурсе — Шум.

Кроме того, Go-A полностью повторили свой конкурсный номер.

Go-A наделали Шума на Олимпийском: видео выступления / 3 фотографии

Большой праздничный концерт Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. проходит в Киеве на НСК Олимпийский. 98% исполненных песен прозвучат на украинском языке.

Грандиозное шоу проходит без ведущий и перерывов, одна композиция плавно перетекает в другую. В концерте примет участие более сотни украинских артистов и музыкантов.

Мероприятие завершится праздничными фейерверками. Салют на День Независимости 2021 онлайн — смотрите на Фактах ICTV.