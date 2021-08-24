Сегодня, 24 августа, на НСК Олимпийский пройдет грандиозный концерт к 30-летию со Дня Независимости Украины. Мероприятие начнется в 21.00.

Онлайн-трансляцию праздничного концерта ко Дню Независимости можно посмотреть на YouTube-канале Фактов ICTV, а также на нашей странице в Facebook.

В концерте примут участие более 30 украинских артистов. Среди них — Тина Кароль, Оля Полякова, София Ротару, Олег Винник, Надя Дорофеева, Ирина Билык, Mozgi и другие.

Концепция мероприятия заключается в том, чтобы совместить легендарные хиты с современными и воссоздать единую песенную историю Украины. Именно поэтому шоу состоится без перерывов, ведущих и конферанса.

В общем концерт продлиться, а почти все песни, которые будут звучать со сцены, будут украиноязычными.

Специально для шоу построили крупнейшую за всю историю современной Украины сцену, которая выглядит как молекула ДНК. Также зрители смогут увидеть самые большие экраны, 3D-моделирование и дрон шоу.

Билеты на мероприятие Независимость в нашей ДНК стоят от 200 до 2700 грн.

Концерт имеет еще и благотворительную цель. Все средства от продажи билетов будут направлены на создание Центра современного искусства — музея украинского художника Ивана Марчука, которого признали одним из ста гениев современности.