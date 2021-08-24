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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Концерт ко Дню Независимости Украины: онлайн-трансляция из НСК Олимпийский

концерт

Сегодня, 24 августа, на НСК Олимпийский пройдет грандиозный концерт к 30-летию со Дня Независимости Украины. Мероприятие начнется в 21.00.

Онлайн-трансляцию праздничного концерта ко Дню Независимости можно посмотреть на YouTube-канале Фактов ICTV, а также на нашей странице в Facebook.

В концерте примут участие более 30 украинских артистов. Среди них — Тина Кароль, Оля Полякова, София Ротару, Олег Винник, Надя Дорофеева, Ирина Билык, Mozgi и другие.

Концепция мероприятия заключается в том, чтобы совместить легендарные хиты с современными и воссоздать единую песенную историю Украины. Именно поэтому шоу состоится без перерывов, ведущих и конферанса.

В общем концерт продлиться, а почти все песни, которые будут звучать со сцены, будут украиноязычными.

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Специально для шоу построили крупнейшую за всю историю современной Украины сцену, которая выглядит как молекула ДНК. Также зрители смогут увидеть самые большие экраны, 3D-моделирование и дрон шоу.

Билеты на мероприятие Независимость в нашей ДНК стоят от 200 до 2700 грн.

Концерт имеет еще и благотворительную цель. Все средства от продажи билетов будут направлены на создание Центра современного искусства — музея украинского художника Ивана Марчука, которого признали одним из ста гениев современности.

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