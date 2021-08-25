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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Олимпийский пел в унисон: Океан Эльзы ярко закрыли концерт ко Дню Независимости

Океан Эльзы

Группа Океан Эльзы выступила на грандиозном праздничном концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

Музыкальный коллектив исполнил микс из своих самых популярных песен — Там де нас нема, Я так хочу, На небі, Без бою, Той день.

Выступление Океан Эльзы сопровождалось яркими спецэффектами.

Океан Эльзы — попурри — концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском

На концерте Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. уже выступили все приглашенные артисти, среди которых — Ирина Билык, Monatik, Mozgi, Kazka, Оля Полякова, Тина Кароль, София Ротару, Сергей Бабкин и другие украинские исполнители. Группа Океан Эльзы завершила праздничное шоу, исполнив с Тарасом Петриненко песню Україна.

Режиссером концерта Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. стала Катя Царик. Мероприятие проходило в необычном формате — без ведущих и перерывов, а песни создавали единое полотно, плавно перетекав в следующую композицию. Шоу завершилось праздничным салютом.

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