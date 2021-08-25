Океан Эльзы — попурри — концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском

Группа Океан Эльзы выступила на грандиозном праздничном концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

Музыкальный коллектив исполнил микс из своих самых популярных песен — Там де нас нема, Я так хочу, На небі, Без бою, Той день.

Выступление Океан Эльзы сопровождалось яркими спецэффектами.

На концерте Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. уже выступили все приглашенные артисти, среди которых — Ирина Билык, Monatik, Mozgi, Kazka, Оля Полякова, Тина Кароль, София Ротару, Сергей Бабкин и другие украинские исполнители. Группа Океан Эльзы завершила праздничное шоу, исполнив с Тарасом Петриненко песню Україна.

Режиссером концерта Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. стала Катя Царик. Мероприятие проходило в необычном формате — без ведущих и перерывов, а песни создавали единое полотно, плавно перетекав в следующую композицию. Шоу завершилось праздничным салютом.