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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

У Лондоне (Великобритания) умер барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Ему было 80 лет.

Об этом сообщил его публицист.

— С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи, — говорится в заявлении публициста.

Также он попросил уважать конфиденциальность его семьи, участников группы и близких друзей в это трудное время.

Сообщение о смерти Чарли Уоттса появилось через несколько недель представители группы объявили, что барабанщик пропустит некоторые даты турне коллектива по США из-за неизвестной медицинской процедуры.

В 2004 году Чарли Уоттс лечится от рака горла.

Чарли Уоттс считается один из самых величайших барабанщиков за всю историю музыки. К The Rolling Stones он присоединился в 1963 году.

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