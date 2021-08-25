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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Мощный вокал и мотивы танго: Dzidzio растрогал исполнением песни Гуцулка Ксеня

Мощный вокал и мотивы танго: Dzidzio растрогал исполнением песни Гуцулка Ксеня

Dzidzio спел на большом праздничном концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

Артист на концерте Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. исполнил песню Гуцулка Ксеня.

Выступление исполнителя сопровождалось яркой графикой. На сцене Dzidzio предстал в костюме.

Перед зрителями на сцене уже появились — София Ротару, Надя Дорофеева, Оля Полякова, Сергей Бабкин, Ирина Билык, Mozgi, Kazka и другие.

Режисером концерта Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. стала Катя Царик. Мероприятие проходит в необычном формате — без ведущих и перерывов. Каждая песня плавно перетекает в следующую.

Мероприятие завершится праздничными фейерверками. Салют на День Независимости 2021 онлайн — смотрите на Фактах ICTV.

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