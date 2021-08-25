Что известно о девочке, которая пела на параде ко Дню Независимости Украины

В Киеве, 24 августа, состоялся парад к 30-летию со дня Независимости Украины. Одним из главных участников действа стала девочка, которая своим выступлением смогла растрогать зрителей.
Она участвовала в театральной постановке о ключевых этапах развития Украины.
Однако имя девочки никто не разглашал, поскольку ее родители попросили оставить это в тайне. Они не хотят большой публичности.
Своим выступлением девочке удалось растрогать даже действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Он не мог сдержать эмоции, когда главная героиня театральной постановки в белом платье и с цветами выбежала на Майдан Независимости.
Девочка пробежала под большим украинским флагом навстречу колоне ветеранов, после чего обняла одного из военных и подарила ему цветы.
А после завершения военного марша она проникновенно исполнила песню об Украине.
В сети очень положительно отреагировали на выступление девочки. Украинцы отметили, что она прекрасно справилась со своей ролью, а также хорошо спела.
- Девочка — большая молодец!
- Девочка играет роль супер! Пение безупречное! А сцена с военным задела до слез.
- Момент, когда девочка выходит на дорогу и начинает бежать — очень сильный!
- Очень сильно!
- Замечательная постановка, до слез!
- Очень понравилось! — пишут в комментариях.
На параде к 30-летию независимости показали трогательное видео об истории независимости Украины.
Историю рассказывал закадровый голос, а началась она еще с древнерусских времен. Главной героиней стала маленькая девочка с цветами в руках и в белом платье.
В течение целого видео она “проходила” мимо самых важных событий в истории Украины. Смысл ролика заключался в том, чтобы продемонстрировать тернистый путь нашего государства к независимости.