Много плакали и дико танцевали: почему концерт в Олимпийском превзошел все ожидания

В Киеве на НСК Олимпийский отгремел праздничный концерт ко Дню Независимости Украины. Там и легендарные песни пели, и салют запускали, и даже “оживляли” погибшего Андрея Кузьменко.

Концерт стартовал с выступления известной певицы Софии Ротару. Артистка спела попурри из своих самых популярных песен, в частности Червону руту.

Также вместе с ней выступал ансамбль танца имени Павла Вирского.

К выступлению, номеру и реакции зала не возникает никаких вопросов. Однако в сети многим не понравился тот факт, что Ротару сначала съездила в Россию на Новую волну, а через день появилась на НСК Олимпийский.

Наверное, главным сюрпризом для всех стало выступление Андрея Кузьменко с его группой Скрябин. Благодаря современным технологиям творцы концерта “оживили” артиста, а зрители получили возможность поплакать под песню Люди як кораблі.

— Сложно себе представить концерт ко Дню Независимости Украины без песен группы Скрябин, без песен Кузьмы. Слоган нынешнего концерта — Независимость в нашей ДНК, и именно Кузьма нес ее, воспевал, и был рупором нашей независимости. Конечно, нам всем очень жаль, что Кузьма не дожил до этого момента. Поэтому желание приобщить его к концерту хотя бы в цифровом виде было достаточно сильным, — отметила режиссер концерта Катя Царик.

Она добавила, что давно интересуется новинками, которые выходят в сфере ИТ, видеодизайна и дополненной реальности.

Однако режиссер отметила, что до сих пор не знала об украинских специалистах, которые давно и успешно воплощают в жизнь подобные проекты.

— Поэтому я очень счастлива, что мы встретились с компанией Postmodern и Евгением Санниковым, который абсолютно феерически мне рассказал, как мы это будем делать. Он показал уже свой шоурилл и портфолио, собственно, на примере нейронных эффектов. Они были впечатляющие! — убеждает Царик.

Ее также радовало, что все будет реализовано украинским специалистами, и не придется привлекать иностранцев.

— Когда я увидела результат, я была поражена! Я много работала с Андреем и очень хорошо его помню. И я очень благодарна ему за многое: и за то, что он сделал для меня лично, и за то, что он сделал для нас, для украинцев (это я говорю о его творчестве). Он был невероятным! — подчеркнула режиссер концерта.

Много плакали и дико танцевали: почему концерт в Олимпийском превзошел все ожидания / 2 фотографии

По ее словам, когда она впервые увидела результат, то почувствовала мурашки по всему телу.

— Это было настолько один в один сделано, что в какой-то момент я даже забывала, что это графика, и это не Кузьма. Я очень довольна тем, что нам удалось это сделать, и все же Кузьма был с нами в День Независимости Украины! — заявила Катя Царик.

Достаточно неожиданным стало выступление Нади Дорофеевой. Она спела Ой там на горі, однако вокал практически не узнавался. Но стоит отметить, что выступление было шикарным, а певица даже взяла гитару в руки.

Также порадовали коллеги Дорофеевой по лейблу. Речь идет о группе Mozgi, которая исполнила казацкий микс в современной обработке. В их исполнении прозвучали Засвіт встали козаченьки, Ой, на горі, та й женці жнуть, Їхали козаки.

Дмитрий Монатик, который получил звание Заслуженный артист Украины, исполнил микс из своих самых популярных песен — Мріяти не шкідливо.

Зрители по телевидению могли смотреть трансляцию концерта, которая была сделана очень хорошо. Однако она несколько отличалась от того, что было на стадионе. Первое, что привлекает внимание — звук. На НСК Олимпийский он был громче, и голоса артистов звучали более звонко. За счет этого энергетика выступления возросла в разы. По нашему скромному мнению, больше всего это заметно в выступлениях Верки Сердючки и Русланы. Оба исполнителя, кстати, пели свои конкурсные песни с Евровидения.

Если в целом оценивать концерт, то это эмоциональные качели. Сначала зрителей заставили плакать вместе со Скрябиным, потом народ тронул Пономарев. Mozgi и Верка Сердючка заставили людей танцевать, а Руслана разрывала сердца дикими танцами. Концерт позволил понять, что нам нужны разные переживания.

Также приятно понимать, что украинский шоу-бизнес — это община невероятных профессионалов. В частности, репертуар Dzidzio и Оли Поляковой отличается от тех песен, которые они исполняли на концерте. Артисты исполняли сложные вокальные партии академическим вокалом.

Во время концерта пошел проливной дождь, однако если взглянуть на артистов, то создалось впечатление, что это спецэффект, о котором они знали заранее. Вообще выступления Русланы и Океана Эльзы выглядели невероятно органично именно под дождем.

Концерт закрывала группа Океан Эльзы с целым сетом своих хитов. Финальной точкой стал салют над НСК Олимпийский.