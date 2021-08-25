Куда пойти в Киеве осенью — афиша концертов

В Украину стремительно приближается осень. Но это не повод грустить — яркая афиша концертов, фестивалей и вечеринок Киева поможет радоваться жизни так же, как и летом.
Куда пойти осенью в Киеве, читайте в материале.
Валерий Меладзе
Изысканная, содержательная и талантливая романтика не выходит из моды. Песни Меладзе, которым уже не один десяток лет, звучат свежо и любимы всеми поколениями.
Скоро Osocor Residence создаст самую лучшую атмосферу для концерта неоспоримо лучшего романтика русскоязычного пространства.
Когда: 2 сентября.
Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).
Билеты: от 1890 грн.
Comic Con Ukraine 2021
Феерия гик-культуры, масштабные Cover Dance- и Cosplay-шоу – мы этого ждали давно. Наконец-то Comic Con Ukraine возвращается и радует нас крутыми гостями.
Скоро на Арт-заводе Платформа мы послушаем соавторов саундтреков The Witcher 3: Wild Hunt – группу Percival; блогера, благодаря которому украинские хиты зазвучали на корейском – Song Wonsub; а также встретимся с Джанкарло Эспозито (Густаво Фрингом из Breaking Bad), Хеленой Манковской (моделью Леди Димитреску из Resident Evil Village) и многими другими звездами.
Когда: 4-5 сентября.
Где: Арт-завод Платформа (ул. Магнитогорская, 1А).
Билеты: 350-2000 грн.
SOLOMUN
SOLOMUN – это всемирный мессия хауса и техно. И в Ибице, и в Мексике лучшие клубы нашей планеты мечтают о его памятных сетах. А в начале сентября SOLOMUN выступит на одной из лучших танцевальных площадок в Украине.
Когда: 11 сентября.
Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).
Билеты: от 2100 грн.
The Gitas
Эти любимые украинскими меломанами музыканты представляют собой мультинациональную и мультикультурную рок-группу. В Украине на взрывном концерте они представят новые синглы и переиздание первой пластинки.
Когда: 19 сентября.
Где: Docker pub (ул. Богатырская, 25).
Билеты: 425 – 650 грн.
Blue Foundation
Знаменитый электронный дуэт из Дании выступит в Киеве с большим сольным концертом. Обещают хиты и совершенно новые композиции.
Когда: 24 сентября.
Где: Терраса Всі. Свої D12 (ул. Десятинная, 12).
Билеты: от 590 грн.
Asaf Avidan
Этого европейского артиста сравнивают с гениальной Дженис Джоплин. Asaf Avidan – обладатель уникального андрогинного голоса тенор-альтино.
И скоро он впервые приедет в Киев, чтобы представит свой новый 7-й альбом – Anagnorisis. Эту пластинку Asaf считает местом встречи с самим собой.
Когда: 15 октября.
Где: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16А).
Билеты: от 890 грн.
Елка
Идеальный авторский сплав R & B, хип-хопа и рока, запоминающийся песни со смыслом и энергичные шоу. Всегда разная и всегда необычная Елка везет в Киев новый альбом – Мне легко.
Конечно, прозвучат и любимые Прованс, Около тебя, На большом воздушном шаре, Скучаю и т. д.
Когда: 27 октября.
Где: Stereo Plaza (п-т Лобановского, 119).
Билеты: от 650 грн.
The Dead Daisies
Самая крутая и знаменитая в мире группа тяжелого рока The Dead Daisies едет в Украину. В ее составе – лучшие музыканты планеты: Дэвид Лоуи (основатель бэнда), Гленн Хьюз (бывший участник Trapeze, Deep Purple, Black Sabbath), Томми Клафетос (группы Оззи Осборна, Роба Зомби, Элиса Купера), Дуг Олдрич (Whitesnake, Dio).
В ноябре они представят в Украине новую пластинку, которая уже успела наделать шума – Holy Ground.
Когда: 16 ноября.
Где: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16А).
Билеты: от 890 грн.