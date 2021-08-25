Куда пойти в Киеве осенью — афиша концертов

В Украину стремительно приближается осень. Но это не повод грустить — яркая афиша концертов, фестивалей и вечеринок Киева поможет радоваться жизни так же, как и летом.

Куда пойти осенью в Киеве, читайте в материале.

Валерий Меладзе

Изысканная, содержательная и талантливая романтика не выходит из моды. Песни Меладзе, которым уже не один десяток лет, звучат свежо и любимы всеми поколениями.

Скоро Osocor Residence создаст самую лучшую атмосферу для концерта неоспоримо лучшего романтика русскоязычного пространства.

Когда: 2 сентября.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

Билеты: от 1890 грн.

Comic Con Ukraine 2021

Феерия гик-культуры, масштабные Cover Dance- и Cosplay-шоу – мы этого ждали давно. Наконец-то Comic Con Ukraine возвращается и радует нас крутыми гостями.

Скоро на Арт-заводе Платформа мы послушаем соавторов саундтреков The Witcher 3: Wild Hunt – группу Percival; блогера, благодаря которому украинские хиты зазвучали на корейском – Song Wonsub; а также встретимся с Джанкарло Эспозито (Густаво Фрингом из Breaking Bad), Хеленой Манковской (моделью Леди Димитреску из Resident Evil Village) и многими другими звездами.

Когда: 4-5 сентября.

Где: Арт-завод Платформа (ул. Магнитогорская, 1А).

Билеты: 350-2000 грн.

SOLOMUN

SOLOMUN – это всемирный мессия хауса и техно. И в Ибице, и в Мексике лучшие клубы нашей планеты мечтают о его памятных сетах. А в начале сентября SOLOMUN выступит на одной из лучших танцевальных площадок в Украине.

Когда: 11 сентября.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

Билеты: от 2100 грн.

The Gitas

Эти любимые украинскими меломанами музыканты представляют собой мультинациональную и мультикультурную рок-группу. В Украине на взрывном концерте они представят новые синглы и переиздание первой пластинки.

Когда: 19 сентября.

Где: Docker pub (ул. Богатырская, 25).

Билеты: 425 – 650 грн.

Blue Foundation

Знаменитый электронный дуэт из Дании выступит в Киеве с большим сольным концертом. Обещают хиты и совершенно новые композиции.

Когда: 24 сентября.

Где: Терраса Всі. Свої D12 (ул. Десятинная, 12).

Билеты: от 590 грн.

Asaf Avidan

Этого европейского артиста сравнивают с гениальной Дженис Джоплин. Asaf Avidan – обладатель уникального андрогинного голоса тенор-альтино.

И скоро он впервые приедет в Киев, чтобы представит свой новый 7-й альбом – Anagnorisis. Эту пластинку Asaf считает местом встречи с самим собой.

Когда: 15 октября.

Где: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16А).

Билеты: от 890 грн.

Елка

Идеальный авторский сплав R & B, хип-хопа и рока, запоминающийся песни со смыслом и энергичные шоу. Всегда разная и всегда необычная Елка везет в Киев новый альбом – Мне легко.

Конечно, прозвучат и любимые Прованс, Около тебя, На большом воздушном шаре, Скучаю и т. д.

Когда: 27 октября.

Где: Stereo Plaza (п-т Лобановского, 119).

Билеты: от 650 грн.

The Dead Daisies

Самая крутая и знаменитая в мире группа тяжелого рока The Dead Daisies едет в Украину. В ее составе – лучшие музыканты планеты: Дэвид Лоуи (основатель бэнда), Гленн Хьюз (бывший участник Trapeze, Deep Purple, Black Sabbath), Томми Клафетос (группы Оззи Осборна, Роба Зомби, Элиса Купера), Дуг Олдрич (Whitesnake, Dio).

В ноябре они представят в Украине новую пластинку, которая уже успела наделать шума – Holy Ground.

Когда: 16 ноября.

Где: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16А).

Билеты: от 890 грн.