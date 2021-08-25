24 августа прошел грандиозный концерт к 30-летию независимости Украины. На НСК Олимпийский прозвучало 50 украинских хитов, которые заставили зрителей пережить весь спектр эмоций.

Во время трехчасового концерта артисты исполняли треки, которые строили нашу страну в течение 30 лет.

А невероятная атмосфера мероприятия стала подтверждением того, что эти песни — в сердце каждого украинца.

Зрители пели в унисон вместе с Пономаревым и Могилевской, танцевали под зажигательные треки Верки Сердючки и Русланы, а также ностальгировали под легендарный хит Кузьмы Скрябина.

Факты ICTV собрали плейлист песен с концерта ко Дню Независимости для того, чтобы вы смогли насладиться украинской музыкой, а также почувствовать ее невероятную силу и мощь.

София Ротару — Червона рута, Одна калина

Тарас Петриненко, Татьяна Горобець — Зорепадом летять роки

Tayanna — Край

Нина и Тоня Матвиенко — Квітка-душа

KAZKA — Плакала

Gо-A — Shum

ВВ — Весна

Олег Винник — Минає день, минає ніч

Людмила Монастырская — Мелодия Мирослава Скорика

Скрябин — Люди, як кораблі

Хор Ластівка — Щедрик

Ирина Билык — Попурри (А я пливу у човні; Мовчати с Мирзояном; Ти мій)

СКАЙ — Тебе це може вбити

Христина Соловий — Я піду в далекі гори

Александр Пономарев — Варто чи ні

MOZGI — Попурри (Засвіт встали козаченьки; Ой, на горі, та й женці жнуть; Їхали козаки)

Надя Дорофеева — Ой, там на горі

ТНМК — Попурри (Зроби мені хіп-хоп; Гранули; Та ти шо)

Брати Гадюкіни — Файне місто Тернопіль

Серей Бабкин — Ніч яка місячна

Виктор Павлик — Ти подобаєшся мені

Валентин Дитюк — Чорнобривці

DZIDZIO — Гуцулка Ксеня

Оля Полякова — Чарівна скрипка (Сіла птаха)

Brutto — Воины света

Джамала — Попурри (Шлях додому, 1944)

Руслана — Дикі танці

Наталья Могилевская — Попурри (Відправила меседж; Місяць; Відірватись від землі)

Monatik — Мріяти не шкідливо

Верка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai

Тина Кароль — Попурри (Намалюю тобі зорі; Ніжно; Закрили твої очі)

Тина Кароль, Wellboy, Alina Pash, Юрий Самовилов — Україна — це ти

Океан Эльзи — Попурри (Там, де нас нема; Я так хочу; На небі; Я не здамся без бою; Той день)

Океан Эльзы и Тарас Петриненко — Україна

Режиссером концерта Независимость в нашей ДНК выступила Катя Царик.

Мероприятие проходило в необычном формате — без ведущих, перерывов и конферанса. А песни создавали единое полотно, где каждая композиция плавно перетекала в следующую.

Специально для концерта построили сцену, которая сымитировала молекулу ДНК. Также зрители смогли увидеть инновационное дрон-шоу во время некоторых песенных выступлений.

Концерт завершился праздничным салютом. Все полученные деньги от мероприятия переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука.