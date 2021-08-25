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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Песенная история Украины: плейлист треков с концерта ко Дню Независимости

концерт на день независимости 2021

24 августа прошел грандиозный концерт к 30-летию независимости Украины. На НСК Олимпийский прозвучало 50 украинских хитов, которые заставили зрителей пережить весь спектр эмоций.

Во время трехчасового концерта артисты исполняли треки, которые строили нашу страну в течение 30 лет.

А невероятная атмосфера мероприятия стала подтверждением того, что эти песни — в сердце каждого украинца.

Зрители пели в унисон вместе с Пономаревым и Могилевской, танцевали под зажигательные треки Верки Сердючки и Русланы, а также ностальгировали под легендарный хит Кузьмы Скрябина.

Факты ICTV собрали плейлист песен с концерта ко Дню Независимости для того, чтобы вы смогли насладиться украинской музыкой, а также почувствовать ее невероятную силу и мощь.

  • София Ротару — Червона рута, Одна калина
  • Тарас Петриненко, Татьяна Горобець — Зорепадом летять роки
  • Tayanna — Край
  • Нина и Тоня Матвиенко — Квітка-душа
  • KAZKA — Плакала
  • Gо-A — Shum
  • ВВ — Весна
  • Олег Винник — Минає день, минає ніч
  • Людмила Монастырская — Мелодия Мирослава Скорика
  • Скрябин — Люди, як кораблі
  • Хор Ластівка — Щедрик
  • Ирина Билык — Попурри (А я пливу у човні; Мовчати с Мирзояном; Ти мій)
  • СКАЙ — Тебе це може вбити
  • Христина Соловий — Я піду в далекі гори
  • Александр Пономарев — Варто чи ні
  • MOZGI — Попурри (Засвіт встали козаченьки; Ой, на горі, та й женці жнуть; Їхали козаки)
  • Надя Дорофеева — Ой, там на горі
  • ТНМК — Попурри (Зроби мені хіп-хоп; Гранули; Та ти шо)
  • Брати Гадюкіни — Файне місто Тернопіль
  • Серей Бабкин — Ніч яка місячна
  • Виктор Павлик — Ти подобаєшся мені
  • Валентин Дитюк — Чорнобривці
  • DZIDZIO — Гуцулка Ксеня
  • Оля Полякова — Чарівна скрипка (Сіла птаха)
  • Brutto — Воины света
  • Джамала — Попурри (Шлях додому, 1944)
  • Руслана — Дикі танці
  • Наталья Могилевская — Попурри (Відправила меседж; Місяць; Відірватись від землі)
  • Monatik — Мріяти не шкідливо
  • Верка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai
  • Тина Кароль — Попурри (Намалюю тобі зорі; Ніжно; Закрили твої очі)
  • Тина Кароль, Wellboy, Alina Pash, Юрий Самовилов — Україна — це ти
  • Океан Эльзи — Попурри (Там, де нас нема; Я так хочу; На небі; Я не здамся без бою; Той день)
  • Океан Эльзы и Тарас Петриненко — Україна

Режиссером концерта Независимость в нашей ДНК выступила Катя Царик.

Мероприятие проходило в необычном формате — без ведущих, перерывов и конферанса. А песни создавали единое полотно, где каждая композиция плавно перетекала в следующую.

Специально для концерта построили сцену, которая сымитировала молекулу ДНК. Также зрители смогли увидеть инновационное дрон-шоу во время некоторых песенных выступлений.

Концерт завершился праздничным салютом. Все полученные деньги от мероприятия переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука.

Фото: Depositphotos

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