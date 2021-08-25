24 августа прошел грандиозный концерт к 30-летию независимости Украины. На НСК Олимпийский прозвучало 50 украинских хитов, которые заставили зрителей пережить весь спектр эмоций.
Во время трехчасового концерта артисты исполняли треки, которые строили нашу страну в течение 30 лет.
А невероятная атмосфера мероприятия стала подтверждением того, что эти песни — в сердце каждого украинца.
Зрители пели в унисон вместе с Пономаревым и Могилевской, танцевали под зажигательные треки Верки Сердючки и Русланы, а также ностальгировали под легендарный хит Кузьмы Скрябина.
Факты ICTV собрали плейлист песен с концерта ко Дню Независимости для того, чтобы вы смогли насладиться украинской музыкой, а также почувствовать ее невероятную силу и мощь.
- София Ротару — Червона рута, Одна калина
- Тарас Петриненко, Татьяна Горобець — Зорепадом летять роки
- Tayanna — Край
- Нина и Тоня Матвиенко — Квітка-душа
- KAZKA — Плакала
- Gо-A — Shum
- ВВ — Весна
- Олег Винник — Минає день, минає ніч
- Людмила Монастырская — Мелодия Мирослава Скорика
- Скрябин — Люди, як кораблі
- Хор Ластівка — Щедрик
- Ирина Билык — Попурри (А я пливу у човні; Мовчати с Мирзояном; Ти мій)
- СКАЙ — Тебе це може вбити
- Христина Соловий — Я піду в далекі гори
- Александр Пономарев — Варто чи ні
- MOZGI — Попурри (Засвіт встали козаченьки; Ой, на горі, та й женці жнуть; Їхали козаки)
- Надя Дорофеева — Ой, там на горі
- ТНМК — Попурри (Зроби мені хіп-хоп; Гранули; Та ти шо)
- Брати Гадюкіни — Файне місто Тернопіль
- Серей Бабкин — Ніч яка місячна
- Виктор Павлик — Ти подобаєшся мені
- Валентин Дитюк — Чорнобривці
- DZIDZIO — Гуцулка Ксеня
- Оля Полякова — Чарівна скрипка (Сіла птаха)
- Brutto — Воины света
- Джамала — Попурри (Шлях додому, 1944)
- Руслана — Дикі танці
- Наталья Могилевская — Попурри (Відправила меседж; Місяць; Відірватись від землі)
- Monatik — Мріяти не шкідливо
- Верка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai
- Тина Кароль — Попурри (Намалюю тобі зорі; Ніжно; Закрили твої очі)
- Тина Кароль, Wellboy, Alina Pash, Юрий Самовилов — Україна — це ти
- Океан Эльзи — Попурри (Там, де нас нема; Я так хочу; На небі; Я не здамся без бою; Той день)
- Океан Эльзы и Тарас Петриненко — Україна
Режиссером концерта Независимость в нашей ДНК выступила Катя Царик.
Мероприятие проходило в необычном формате — без ведущих, перерывов и конферанса. А песни создавали единое полотно, где каждая композиция плавно перетекала в следующую.
Специально для концерта построили сцену, которая сымитировала молекулу ДНК. Также зрители смогли увидеть инновационное дрон-шоу во время некоторых песенных выступлений.
Концерт завершился праздничным салютом. Все полученные деньги от мероприятия переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука.