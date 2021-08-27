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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

999: Селена Гомес обрезала волосы и покрасилась в желтый цвет

999: Селена Гомес обрезала волосы и покрасилась в желтый цвет

Популярная исполнительница Селена Гомес показала клип на трек 999. Сингл артистка записала в коллаборации с колумбийским певцом Камило.

999 — ритмичная поп-песня, некая баллада. Клип на песню 999 показывает, как два артиста обмениваются стихами о настоящей любви. Режиссером ролика выступила Софи Мюллер.

— Камило — фантастический автор песен и певец. Я была очень взволнованна сотрудничеством с ним, — отметила Селена Гомес.

Со своей стороны, Камило отметил, что работа с Селеной — огромная честь для него.

— Я не мог поверить в это. Всего два или три года назад, если бы меня спросили, с кем я мечтаю написать песню, то я ответил бы: С Селеной Гомес. Теперь это стало реальностью, — рассказал колумбийский артист.

Реакция сети на клип 999:

  • Факт: Селена делает каждый день лучше своей песней.
  • Она права, что по-испански звучит лучше.
  • Я только что понял, что прошло два часа. Эта песня слишком затягивает, чтобы ее слушать.
  • Эта песня так успокаивает, я слушаю эту песню, когда читаю или учусь.
  • Селена заставляет меня все больше и больше увлекаться латиноамериканскими песнями.
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