999: Селена Гомес обрезала волосы и покрасилась в желтый цвет

Популярная исполнительница Селена Гомес показала клип на трек 999. Сингл артистка записала в коллаборации с колумбийским певцом Камило.
999 — ритмичная поп-песня, некая баллада. Клип на песню 999 показывает, как два артиста обмениваются стихами о настоящей любви. Режиссером ролика выступила Софи Мюллер.
— Камило — фантастический автор песен и певец. Я была очень взволнованна сотрудничеством с ним, — отметила Селена Гомес.
Со своей стороны, Камило отметил, что работа с Селеной — огромная честь для него.
— Я не мог поверить в это. Всего два или три года назад, если бы меня спросили, с кем я мечтаю написать песню, то я ответил бы: С Селеной Гомес. Теперь это стало реальностью, — рассказал колумбийский артист.
Реакция сети на клип 999:
- Факт: Селена делает каждый день лучше своей песней.
- Она права, что по-испански звучит лучше.
- Я только что понял, что прошло два часа. Эта песня слишком затягивает, чтобы ее слушать.
- Эта песня так успокаивает, я слушаю эту песню, когда читаю или учусь.
- Селена заставляет меня все больше и больше увлекаться латиноамериканскими песнями.