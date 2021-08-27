999: Селена Гомес обрезала волосы и покрасилась в желтый цвет

Популярная исполнительница Селена Гомес показала клип на трек 999. Сингл артистка записала в коллаборации с колумбийским певцом Камило.

999 — ритмичная поп-песня, некая баллада. Клип на песню 999 показывает, как два артиста обмениваются стихами о настоящей любви. Режиссером ролика выступила Софи Мюллер.

— Камило — фантастический автор песен и певец. Я была очень взволнованна сотрудничеством с ним, — отметила Селена Гомес.

Со своей стороны, Камило отметил, что работа с Селеной — огромная честь для него.

— Я не мог поверить в это. Всего два или три года назад, если бы меня спросили, с кем я мечтаю написать песню, то я ответил бы: С Селеной Гомес. Теперь это стало реальностью, — рассказал колумбийский артист.

Реакция сети на клип 999: