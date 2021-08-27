Украинская певица Grosu (Алина Гросу) презентовала новую версию своей знаменитой песни Бджілка.

Украиноязычная композиция Бджілка 2.0 исполнена в стиле хип-хопа, что демонстрирует повзрослевшую артистку, как внешне, так и внутренне.

По словам 26-летней Гросу, она давно вынашивала в себе идею переиздать и сделать совершенно другой свою знаменитую композицию, чтобы она сейчас подходила под ее репертуар. Первая версия Бджілки вышла еще в 2002 году и принесла тогда юной певице не малую популярность.

Впервые Бджілка 2.0 прозвучала на сольном концерте Алины в Одессе. Премьеру трека сопровождает динамичный видеоряд, созданный из самых ярких моментов выступления.

25 июня Алина Гросу презентовала клип на песню Малиновые губы. Видеоролик снят в стиле фильма Круэлла. По словам артистки, ее настолько вдохновила кинолента, что она решила создать ее в своей интерпретации.

В видео артистка предстала в весьма откровенных нарядах. Также в съемках клипа принимали участие далматинцы. Кроме того, в клипе можно увидеть много отсылок к историям из жизни Гросу, в том числе и развод с мужем, с которым она прожили в браке пять месяцев.

Фото: Алина Гросу