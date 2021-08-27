После концертов в Одессе Лорак презентовала в РФ дуэт с Лазаревым

Популярные артисты Ани Лорак и Сергей Лазарев презентовали совместную песню Не отпускай.

Премьеру трека исполнители решили провести на российском фестивале Новая волна.

Ранее Ани Лорак и Сергей Лазарев уже не один раз выходили вместе на сцену, но общая песня у них появилась впервые.

Студийный вариант трека артисты готовили три месяца.

Исполнители утверждают, что песня Не отпускай пронизана разными чувствами: любовью, страхом расставания, прощением. Лейтмотив композиции– не отпускать свою любовь, во что бы то ни стало.

— Мы пели душой, вложив личные переживания… Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец! — заявила Ани Лорак.

Со своей стороны, Сергей Лазарев отметил, что они очень долго искали эту песню.

— Это история про каждого, она точно найдет отклик в каждом сердце, — добавил певец.

Реакция сети на песню Ани Лорак и Сергея Лазарева:

Очень душевная песня, спасибо вам за дует, моих два кумира в одной песне, очень красиво .

Безумно красивая песня.

Офигенная песня!

Спасибо за эту композицию. Она действительно стоит десяти лет ожидания. Ну и хотелось бы клип.

Многие писали, что дует получился отличным, а песня очень пронзительная. Также пользователи отметили, что хотят увидеть клип на этот трек.

Однако в комментариях были и те, которые затронули момент насчет гражданства Ани Лорак.

Что пишут пользователи:

Комментатор: Дива! Лучшая украинская певица! Шикарна как всегда.

Ответ на комментарий: Давно не украинская. Живет в России, поет на русском, выступает в РФ. Так какая украинская?!

Ответ: У нее все эти семь лет был особняк под Киевом, да и гражданство у нее украинское. В этом году у нее выйдет песня на украинском языке и вскоре начнутся туры по Украине.

Возвращение Ани Лорак в Украину

Популярная певица Ани Лорак впервые за семь лет провела концерт в Украине. Выступление звезды состоялось 16 августа в одесском клубе Итака.

Затем артистка анонсировала украиноязычную песню. Ее планы на возрождение карьеры на родине понятны, однако пока она не спешит закрывать для себя выступления в РФ.