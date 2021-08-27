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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

О радостях и ужасах беременности и родов: Холзи презентовала новый альбом

Холзі

Американская певица и автор песен Холзи презентовала новый альбом If I Can’t Have Love, I Want Power. В сольник артистки вошло 13 треков, ни один из них не был представлен ранее.

Музыкальными продюсерами альбома стали Трент Резнор и Аттикус Росс из рок-группы Nine Inch Nails.

В целом представленный альбом звучит мрачно и мелодично.

— Этот альбом концептуальный. Он о радостях и ужасах беременности и родов. Для меня было очень важно, чтобы обложка передавала настроение моего путешествия за последние несколько месяцев. Дихотомия Мадонны и Блудницы. Идея в том, что я как сексуальное существо и мое тело как сосуд и дар моему ребенку — две концепции, которые могут мирно и могущественно сосуществовать, — написала Холзи в Instagram, анонсируя выход сольника.

К слову, американский журнал о музыкальной критике Pitchfork назвал пластинку Холзи ее самой сильной работой на данный момент, отметив, что первые треки напоминают психоделическую готическую сказку.

Последняя пластика певицы Manic вышла в 2019 году, сразу дебютировав на втором месте в американском хит-параде Billboard 200. Всего у артистки четыре студийных альбома.

14 июля Холзи впервые стала мамой. Мальчика назвали Эндер Ридли Айдин.

Новость о беременности для Холзи стала настоящий счастьем, поскольку в 2015 году у певицы во время концерта случился выкидыш. После случившегося у артистки диагностировали эндометриоз.

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Фото: Холзи

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