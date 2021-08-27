Он вернулся! Мама Кузьмы эмоционально отреагировала на выступление с “живым” Скрябиным

Мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко поблагодарила создателям концерта ко Дню Независимости Украины на НСК Олимпийский. Женщина призналась, что в восторге от идеи оживить ее сына. Более того, ее радует тот факт, что номер с группой Скрябин зрители встретили аплодисментами.

— Когда на огромном экране появился мой сын, которого вернули благодаря новейшим технологиям, и которого стадион встретил огромными овациями — это было фантастическое ощущение! Будто реально ожил Андрюша, улыбался и пел свои корабли, — отметила Ольга Кузьменко.

По ее словам, она понимает, что это лишь голограмма, однако сердце все равно радуется, потому что он вернулся, все хотят хоть раз увидеть Андрея и прикоснуться к его душе.

— Я благодарю вас всех, дорогие мои украинцы, силой миллионов мыслей, вы все-таки пригласили Кузьму на встречу с вами в такое торжественное для всех нас время! Спасибо от всего сердца всем создателям этого нового чуда, спасибо инициаторам, исполнителям и режиссерам! — отметила Ольга Кузьменко.

В комментарии Фактам ICTV режиссер концерта на НСК Олимпийский Катя Царик поделилась, что она невероятно хотела, чтобы на празднике присутствовал Андрей Кузьменко.

— Слоган нынешнего концерта — Независимость в нашей ДНК, и именно Кузьма нес ее, воспевал, и был рупором нашей независимости. Конечно, нам всем очень жаль, что Кузьма не дожил до этого момента. Поэтому желание приобщить его к концерту хотя бы в цифровом виде было достаточно сильным, — отметила режиссер концерта Катя Царик.

Она добавила, что давно интересуется новинками, которые выходят в сфере ІТ, видеодизайна и дополненной реальности.

Однако режиссер отметила, что до сих пор не знала об украинских специалистах, которые давно и успешно воплощают в жизнь подобные проекты.