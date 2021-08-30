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Каріна Зуєва |

Donda: Канье Уэст выпустил долгожданный альбом

Канье Уэст

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выпустил свой долгожданный альбом Donda. Пластика артиста должна была выйти еще в 2020 году.

Альбом Donda получил свое название в честь покойной матери Канье Уэста. В него вошло 27  треков, общей продолжительностью — более полутора часов. Обложка сольника — черный квадрат.

В своем Instagram рэпер написал, что альбом был выпущен без его согласия. Правда это или нет — неизвестно, возможно это очередной пиар-ход от Уэста.

— Universal выпустила мой альбом без моего разрешения. Также они заблокировали трек Jail pt 2 и не включили его в альбом, — заявил Канье.

Стоит отметить, что на Apple Music в качестве даты выхода стояло 3 сентября.

Выход альбома долго откладывали. Сначала он должен был выйти еще в июле 2020 года, но дата постоянно менялась.

За год Канье провел три презентации Donda, на одной из них Ким Кардашьян появилась в свадебном платье, выйдя на сцену во время финальной песни No Child Left Behind.

Кроме того, перед выходом альбома Уэст жил на стадионе, на котором впервые презентовал пластинку и работал над ее завершающими штрихами.

Ранее стало известно, что Канье Уэст хочет официально сменить имя на сценический псевдоним — Йе (Ye). По данным иноСМИ, рэпер обратился с соответствующим заявлением в Верховный суд Лос-Анджелеса.

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Фото: Depositphotos

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