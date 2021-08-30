Украинская группа KAZKA презентовала новую песню Цілувати тебе, которая стала главным саундтреком к сериалу Моя улюблена Страшко.

Песня Цілувати тебе про любовь к людям, окружающему миру и любимому человеку. Кроме того, она продолжает предыдущую композицию группы Красива серцем, которая посвящена борьбе с буллингом и хейтом в социальных сетях.

— Когда мы начали работу над главной песней сериала, у нашей команды родилось две композиции, которые вышли удивительно красивыми и транслировали эмоции главной героини. До какого-то момента мы не могли выбрать тот единственный трек, поэтому вместе с продюсерами сериала решили оставить оба. Если первая песня — Красива серцем о силе внутри каждого из нас, то Цілувати тебе — история о уязвимом, но одновременно и самом сильном чувстве — любви, — сказала солистка группы Александра Зарицкая.

Премьеру трека сопровождает динамичный видеоряд, созданный из отрезков сериала, которые периодически разбивает выступление KAZKA на крыше. В ролике фронтвумен группы предстала в длинном красном платье.

Сериал Моя улюблена Страшко — это адаптация всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty, который покорил более 180 стран мира.

Фото: Александра Зарицкая