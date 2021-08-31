The Hardkiss — 7 вітрів: премьера клипа смотреть онлайн

Известная рок-группа The Hardkiss, которая сейчас готовится к масштабному туру и концерту на НСК Олимпийский, показала клип на песню 7 вітрів, которая вошла в альбом Жива і не залізна.
— Эта песня вполне может стать гимном всех, кто живет в активном ритме. Под нее отлично бегать по утрам, заниматься в спортзале, путешествовать или просто мчать на авто по городу. Самолеты и вертолеты как символ скорости и движения отлично дополнили историю. Что касается велосипеда в клипе — это идея Вала. Я бы сама вряд ли додумалась в сложном сценическом образе добираться на велике на свой концерт, — поделилась фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.
В клипе также используются кадры из концерта The Hardkiss на фестивале Atlas Weekend.
Альбом The Hardkiss Жива і не залізна вышел в мае 2021 года. В поддержку его коллектив отправится в масштабный гастрольный тур. В сентябре и октябре группа даст концерты в 25 городах Украины. Юбилейное шоу The Hardkiss под названием Десять состоится 18 июня 2022 года на НСК Олимпийский в Киеве.
Что пишут пользователи в комментариях:
- Часть с самолетом очень сильная i кадры невероятные. Крутой клип!
- Класс, мы уже соскучились по концертным клипам, мне понравилось, выглядит круто.
- Как всегда пушка.
- Это шедевр. Эта песня покорила мое сердце.
- Рада, что я живу в это время, и могу слушать и наслаждаться вашей музыкой.
- Какой офигенный клип. Как всегда крутой образ Юли, а кусочки с Atlas Weekend со зрителями вообще находка, каждый может оказаться в клипе, это так круто.
- Просто огонь! Эмоции от концерта переданы на отлично!
- Hello from Your brother country — Lithuania, we love You! (Привет из братской страны — Литвы, мы тебя любим!).
- Две группы которые мне нравятся в Украине, это бессмертная и неподражаемая классика богов Океан Эльзы и молодежно-разрывная, качественная The Hardkiss. Моим друзьям в США вы очень нравитесь. Особенно заходит песня Tony, talk. Включили на пляже на всю, все аж задергались непроизвольно под ритмы и голос Юли. Спрашивали, кто это? Откуда? А я гордо: From Ukraine, bitches.