The Hardkiss — 7 вітрів: премьера клипа смотреть онлайн

Известная рок-группа The Hardkiss, которая сейчас готовится к масштабному туру и концерту на НСК Олимпийский, показала клип на песню 7 вітрів, которая вошла в альбом Жива і не залізна.

— Эта песня вполне может стать гимном всех, кто живет в активном ритме. Под нее отлично бегать по утрам, заниматься в спортзале, путешествовать или просто мчать на авто по городу. Самолеты и вертолеты как символ скорости и движения отлично дополнили историю. Что касается велосипеда в клипе — это идея Вала. Я бы сама вряд ли додумалась в сложном сценическом образе добираться на велике на свой концерт, — поделилась фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

В клипе также используются кадры из концерта The Hardkiss на фестивале Atlas Weekend.

Альбом The Hardkiss Жива і не залізна вышел в мае 2021 года. В поддержку его коллектив отправится в масштабный гастрольный тур. В сентябре и октябре группа даст концерты в 25 городах Украины. Юбилейное шоу The Hardkiss под названием Десять состоится 18 июня 2022 года на НСК Олимпийский в Киеве.

На концерт на вертолете и велосипеде: The Hardkiss презентовали видео на трек 7 вітрів / 4 фотографии

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