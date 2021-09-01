Шведская музыкальная группа ABBA создала официальный аккаунт в TikTok. Теперь песни поп-легенд будут доступны всем пользователям соцсети.

По данным TikTok, музыка ABBA была наиболее востребованной среди пользователей сервиса. Теперь на официальном аккаунте группы красуется видео с песней Dancing Queen, исполненной на фортепиано. Всего за 2 дня ролик набрал практически 1 млн лайков и 6 млн просмотров.

Аккаунт тоже не обделили вниманием — за первые сутки на него подписалось более 450 тыс. человек.

ABBA продолжает подогревать интерес публики — второе видео в TikTok посвящено выпуску нового альбома Voyage, который состоится 2 сентября. Напомним, что группа взяла творческий перерыв на 39 лет, и в этом году их творчество пополнится сразу пятью новыми песнями, которые должны порадовать фанатов.

Напомним, что этим летом пользователи сервиса запустили хэштег #DancingQueenChallenge, благодаря которому было просмотрено более 160 миллионов видео, и фанаты ABBA пытались превзойти друг друга, спев на одном дыхании один из самых заветных хитов группы.

Музыкальный коллектив ABBA был создан в 1972 году, а распад произошел спустя 10 лет. За это время они выпустили восемь альбомов, став самой успешной поп-группой Скандинавии: общий тираж записей превысил 350 млн экземпляров.

Но в 2018 году музыканты сообщили о воссоединении ради работы над новым альбомом.

Источник: ABBA

Фото: ABBA, Unsplash