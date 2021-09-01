Украинская группа Океан Эльзы проведет бесплатный концерт во Львове.

Мероприятие состоится 18 сентября, в 20.00 на территории Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Солист коллектива Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором анонсировал проведение концерта и пригласил всех львовян и гостей города.

Он отметил, что таким образом хочет поздравить Львовский национальный университет имени Ивана Франко с 360-летием со времени основания.

— В этом году Львовскому национальному университету имени Ивана Франко исполняется 360 лет. По этому случаю я и мои друзья, тоже выпускники университета, решили сделать нашей Alma Mater подарок. 18 сентября прямо на площади перед главным корпусом университета состоится большой, открытый, бесплатный концерт группы Океан Ельзы! Это будет одна из самых крутых университетских концертных вечеринок ever, — сказал Вакарчук.

Напомним, что Святослав Вакарчук имеет два высших образования. В 1996 году он окончил физический факультете ЛНУ им. Франко по специальности — теоретическая физика.

Сразу после выпуска певец поступил в аспирантуру кафедры теоретической физики того же университета.

А отец музыканта, Иван Вакарчук, был ректором ЛНУ им. Франко в течение 1990-2007 и 2010-2013 годов.

Недавно Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У артиста родился сын, которого назвали Иваном.

Имя мальчику дали в честь покойного отца Вакарчука. Сам певец не разглашает имя своей избранницы. Но по данным СМИ, ею стала Евгения Яцута — исполнительный продюсер Radioaktive Film.

Пресс-служба музыканта не опровергла, однако и не подтвердила отношения Яцуты и Вакарчука.

Святослав Вакарчук 20 лет прожил в браке с Лялей Фонаревой. Пара познакомилась еще в 90-х годах, но в июне 2021 года они официально разорвали свои отношения.

Причину развода музыкант не назвал, отметив, что это останется личным делом двух. Певец также добавил, что они с Лялей всегда были и останутся близкими людьми.

Фото: Океан Ельзы